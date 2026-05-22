Президент Узбекистана запустил программу Национального движения по чтению

Общий годовой призовой фонд программы составит $240 тыс. Обладатель главного приза получит $50 тыc. Это станет самой крупной наградой в сфере поддержки чтения в истории страны. Проект охватит все регионы и учащихся с 1 по 11 классы.

2026-05-22T17:58+0500

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Международном конгресс-центре президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска общенационального движения по развитию культуры чтения в Узбекистане, сообщила пресс-служба главы государства.Президент отметил, что в Новом Узбекистане культура чтения и внимание к книге выходят на уровень государственной политики. Он подчеркнул, что с первых дней своей деятельности уделяет приоритетное внимание приобщению молодежи к чтению книг, формированию у них любви и интереса к знаниям.Проводимый с 2017 года конкурс "Юный книголюб" позволил миллионам молодых людей приобщиться к книге. Конкурс "Молодая читающая семья" способствует внедрению культуры чтения в каждый дом.В соответствии с постановлением, принятым в начале года, внедрена система поощрения наиболее активных читателей. Накануне завершился республиканский этап конкурса "Юный книголюб", в котором участвовали 42 лучших школьника со всех регионов страны. Трое победителей конкурса были награждены подарком президента — современными автомобилями.Глава государства искренне поздравил победителей, их наставников и родителей, подчеркнув, что такие талантливые, инициативные и стремящиеся к знаниям молодые люди являются настоящей опорой Нового Узбекистана.В ходе церемонии был представлен международный опыт развития культуры чтения. Отмечено, что инициированный в 2015 году в ОАЭ "Арабский книжный челлендж" Шейха Мухаммада бин Рашида Аль Мактума стал одним из крупнейших просветительских движений в мире, охватив более 200 миллионов участников.С учетом укрепляющегося стратегического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ принято решение развивать подобную инициативу в стране. В связи с этим запускается "Национальное движение по чтению", поддержанное отдельным распоряжением главы государства.Финальный этап программы будет ежегодно проходить на уровне президента, а общий призовой фонд составит $240 тыс., при этом главный приз — $50 тыс. — станет крупнейшей наградой в сфере поддержки чтения в стране. Проект охватит все регионы и учащихся с 1 по 11 классы.Президент отметил, что инициатива будет способствовать укреплению культуры чтения в школах, семьях, в обществе, а также развитие у молодежи созидательной активности.В ходе церемонии президент призвал всех школьников, учителей, родителей и широкую общественность активно участвовать в общенациональном движении.

