https://uz.sputniknews.ru/20260522/svo-chto-proisxodit-v-sumax-57772031.html

СВО: что происходит в Сумах

СВО: что происходит в Сумах

Sputnik Узбекистан

Вооруженные силы РФ сохраняют стратегическое и оперативное преимущество на всех участках украинского ТВД. Группировка войск "Север" успешно наступает, перемалывает бригады ВСУ, формируют зону безопасности в Сумской области.

2026-05-22T14:30+0500

2026-05-22T14:30+0500

2026-05-22T14:30+0500

аналитика

сво

украина

россия

всу

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/16/57079079_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_0b614a0de3a4f586e54504de0ab953a3.png

Российские войска активно продвигаются на Сумском направлении. Для противника ситуация становится критической: от освобожденной 30 апреля Корчаровки до областного центра по прямой — всего 14 км, по автодороге — 20 км. Дальность российских FPV-дронов на оптоволокне выросла до 50 км, и оперативный тыл (логистика) противника на Сумщине находится под плотным огневым контролем, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.На севере области противник вчера выбит из села Рясное. "Северяне" зачистили от бандеровцев Миропольский выступ, район к северу и северо-востоку от Сум, включая село Юнаковка. Важная автодорога Р45 Сумы — Харьков практически блокирована, круглосуточно находится под огневым контролем российской артиллерии и FPV-дронов. Взрывы регулярно гремят в областном центре. Российская армия готова идти дальше.Город Сумы открывает почти прямую дорогу на Киев (расстояние 280 км). Украинское командование спешно перебрасывает сюда "элитные" бригады из Донбасса — 95-ю десантно-штурмовую и 10-ю горно-штурмовую. "Пожарные команды" не помогут. Ранее на Теткинско-Глушковском направлении понесло большие потери другое "элитное" формирование — 158-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, созданная для "золотой молодежи".На случай российского прорыва линий обороны ВСУ в пригородах, "фортецю" Сумы готовят к круговой обороне. Городские кварталы превращают в укрепрайоны. Улицы перерыты траншеями, в подвалах жилых домов оборудуются огневые точки. Для ускорения процесса инженерные подразделения ВСУ безвозмездно отнимают дорожную технику у сумских предприятий — этим занимается 711-я отдельная бригада.Главный киевский "пианист" Владимир Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса — "в духе Анкориджа", и угрожает "плановыми" дальнобойными ударами по России в июне. ЕС выступает за продолжение конфликта, наращивает поставки оружия ВСУ, и декларирует подготовку к прямому военному конфликту с РФ в обозримой перспективе. Еврокомиссия ожидает продолжения украинского конфликта в 2026 и 2027 годах.Возвращение в реальностьПродолжение войны для Украины — бессмысленно. Свежий отчет генерального инспектора Пентагона свидетельствует: российская армия сохраняет стратегическое и оперативное преимущество над ВСУ, несмотря на западную помощь. Украинские войска испытывают проблемы с личным составом, постоянный дефицит личного состава, боеприпасов для зенитных комплексов из-за полной зависимости от Запада. Украина пытается компенсировать деградацию возможностей ВСУ дронами, однако продолжает сталкиваться с острой нехваткой беспилотников и снарядов. Все это ограничивает способность "проводить крупные наступательные операции и возвращать утраченные территории". Аналогичные выводы Разведывательное управление Минобороны США сделало и в феврале 2026 года.Проблемы Украины носят системный характер. Население подконтрольной Киеву территории уменьшилось более чем в два раза – до 22 млн человек. По данным украинского министерства обороны, 200 тысяч бойцов ВСУ дезертировали, два миллиона — уклоняются от мобилизации. Погибших за четыре года войны украинских военнослужащих — тоже два миллиона. Страны Запада не способны компенсировать киевскому режиму дефицит всех ресурсов, поэтому украинская прокси-армия обречена на поражение. Чем позже на Западе осознают необходимость капитуляции, тем сокрушительнее будет поражение ВСУ, не касаясь даже экономики ЕС.Россию вынуждают тотально зачистить инфраструктуру Украины и далее — бить по ВПК Европы. Достойный пример Ирана показывает, как надо бить всех замешанных в поддержке агрессии США и Израиля. Иначе нельзя. На днях Германия, Нидерланды и Украина декларировали совместную (?!) разработку ракеты дальностью 2000 км. Экс-замкомандующего Силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что "украинская ракетная программа" существует лишь в воображении Зеленского. Фирма FirePoint – "прачечная" для отмывания средств, "Фламинго" — британская ракета с украинским трезубцем. Однако, с этими международными "кооперативами" России надо что-то делать, не дожидаясь прилетов новых "украинских" изделий куда-нибудь за Урал. Начало летных испытаний запланировано на 2027 год. В Европе все еще не понимают суть проблемы.Германский канцлер Фридрих Мерц настаивает на ускоренном вступлении Украины в ЕС "ассоциированным членом". Без права голоса, но с применением оборонной ст. 42.7 ЕС. Предлагает распространить эту "формулу" на Молдову. А в каких границах "ускоренный прием", и кто будет за это безрассудство расплачиваться кровью? Луч света — редкий гость в этом темном царстве.Издание Myśl Polska внезапно прозрело: "Зеленскому придется уйти, Европа больше не в состоянии поддерживать Украину". Каждый последующий месяц конфликта обходится его спонсорам дороже, чем предыдущий. Несмотря на огромное желание Европы, она не в состоянии компенсировать Украине потери, связанные с отказом США от финансирования конфликта. Лучше поздно, чем никогда — после российского ядерного удара по "украинским" предприятиям ВПК в Европе.Москва вынуждена, и готова идти дальше, трансформировать и проецировать боевые действия на новых направлениях.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

аналитика, сво, украина, россия, всу, спецоперация