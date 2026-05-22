Узбекистан присоединился к Новому банку развития БРИКС

Вступление Узбекистана в НБР позволит обеспечить альтернативный и льготный поток инвестиций для модернизации национальной экономики.

2026-05-22T14:43+0500

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о присоединении республики к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Текст документа опубликован на сайте базы Национального законодательства lex.uz.В тексте документа отмечается, что страна присоединяется к соглашению о Новом банке развития. Первоначальное соглашение было подписано 15 июля 2014 года в городе Форталеза (Бразилия) Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой.В апреле Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла закон о присоединении к НБР, на этой неделе Сенат одобрил этот закон.Ранее в Закпалате сообщали, что вступление Узбекистана в НБР позволит обеспечить альтернативный и льготный поток инвестиций для модернизации национальной экономики.По данным министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, правительство Узбекистана подготовило портфель проектов на $4,5 млрд для НБР. В числе основных направлений — транспорт, энергетика, строительство и промышленность. В частности, планируется привлечь средства для проектов возводимой атомной электростанции в республике.Узбекистан с 1 января 2025 года является государством-партнером БРИКС. В июне 2025 года пресс-служба президента Шавката Мирзиеева сообщала, что совет управляющих НБР дал принципиальное согласие на присоединение республики к банку.

