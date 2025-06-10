https://uz.sputniknews.ru/20250610/mirziyoev-prinyal-prezidenta-novogo-banka-razvitiya-briks-49814496.html
Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС — подробности
Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС — подробности
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана определил приоритеты партнерства с Новым банком развития
2025-06-10T09:35+0500
2025-06-10T09:35+0500
2025-06-10T09:38+0500
политика
президент узбекистана
брикс
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ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф, которая находится в республике для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В фокусе внимания находились вопросы развития практического сотрудничества с этим многосторонним финансовым институтом. Стороны отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре прошлого года. Мирзиёев подчеркнул важность скорейшей подготовки и реализации проектов в таких приоритетных направлениях, как модернизация ирригационных систем, развитие горнодобывающей отрасли, финансирование частного сектора, продвижение проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и инфраструктуры. Также выражена поддержка реализации крупных региональных инфраструктурных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20241024/mirziyoyev-sammit-briks-kazan-vystupleniye-46301718.html
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шавкат мирзиёев президент брикс партнерство
шавкат мирзиёев президент брикс партнерство
Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС — подробности
09:35 10.06.2025 (обновлено: 09:38 10.06.2025)
Лидер Узбекистана определил приоритеты партнерства с Новым банком развития.
ТАШКЕНТ, 10 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Нового банка развития БРИКС Дилму Русеф, которая находится в республике для участия в мероприятиях Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В фокусе внимания находились вопросы развития практического сотрудничества с этим многосторонним финансовым институтом.
Стороны отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС в октябре прошлого года.
"Так, Советом управляющих Банка дано принципиальное согласие на присоединение Узбекистана к странам-участницам Нового банка развития. Сформирована программа первоочередных совместных проектов на сумму 5 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Мирзиёев подчеркнул важность скорейшей подготовки и реализации проектов в таких приоритетных направлениях, как модернизация ирригационных систем, развитие горнодобывающей отрасли, финансирование частного сектора, продвижение проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и инфраструктуры.
Также выражена поддержка реализации крупных региональных инфраструктурных проектов.