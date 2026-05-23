МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
МИД РФ приступил к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
2026-05-23T16:05+0500
2026-05-23T18:38+0500
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.Она также сообщила что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии, а американская компания CNN оказалась в отпуске.Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Всего пострадали 58 человек. Погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.
16:05 23.05.2026 (обновлено: 18:38 23.05.2026)
Российский МИД приступил к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.

"В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было", — написала Захарова.

Она также сообщила что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии, а американская компания CNN оказалась в отпуске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Всего пострадали 58 человек. Погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.
