МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР

МИД РФ приступил к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.

2026-05-23T16:05+0500

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.Она также сообщила что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии, а американская компания CNN оказалась в отпуске.Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Всего пострадали 58 человек. Погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.

