https://uz.sputniknews.ru/20260523/mid-rossii-organizuet-dlya-inostrannyx-korrespondentov-poseschenie-mesta-tragedii-lnr-57815959.html
МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
Sputnik Узбекистан
МИД РФ приступил к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
2026-05-23T16:05+0500
2026-05-23T16:05+0500
2026-05-23T18:38+0500
мария захарова
лнр
мид рф
трагедия
россия
теракт
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/07/30553582_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f8fdd5b4d401a785c1def1ed91335fbe.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.Она также сообщила что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии, а американская компания CNN оказалась в отпуске.Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Всего пострадали 58 человек. Погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.
лнр
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/07/30553582_570:16:3058:1882_1920x0_80_0_0_00a7f9b0c3bcd8ea8764bc826f237495.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мария захарова, лнр, мид рф, трагедия, россия, теракт, всу
мария захарова, лнр, мид рф, трагедия, россия, теракт, всу
МИД России организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в ЛНР
16:05 23.05.2026 (обновлено: 18:38 23.05.2026)
Российский МИД приступил к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в ЛНР аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России организовывает для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске ЛНР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы организовываем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии. Надеюсь, у ВВС и CNN отпуск не случится", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД назвала откровенной ложью распространенное в Совбезе ООН западниками заявление о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в ЛНР не было.
"В связи с откровенной ложью, распространенной вчера в Совбезе ООН западниками, в частности потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было", — написала Захарова.
Она также сообщила что британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место трагедии, а американская компания CNN оказалась в отпуске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Всего пострадали 58 человек. Погибли 18 человек. Возбуждено дело о теракте.