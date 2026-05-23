https://uz.sputniknews.ru/20260523/prezident-natsionalnaya-sbornaya-uzbekistan-chempionat-mira-2026-57806628.html

Президент проводил национальную сборную Узбекистана на чемпионат мира 2026

Президент проводил национальную сборную Узбекистана на чемпионат мира 2026

Sputnik Узбекистан

Глава государства поздравил болельщиков, спортсменов, тренерский штаб и представителей спортивной общественности с этим знаменательным событием.

2026-05-23T10:05+0500

2026-05-23T10:05+0500

2026-05-23T10:34+0500

футбол

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сборная узбекистана

чемпионат мира по футболу

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/17/57803543_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_b9a59136c7e632a708fdcea3c82d1250.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии проводов национальной сборной Узбекистана по футболу на чемпионат мира 2026 года на стадионе "Бунёдкор". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В начале мероприятия игроки сборной выстроились на поле стадиона. Глава государства поздравил болельщиков, спортсменов, тренерский штаб и представителей спортивной общественности с этим знаменательным событием.Отмечено, что этот день стал стал новой исторической вехой для узбекского футбола, с большой надеждой и добрыми пожеланиями национальная сборная провожается на чемпионат мира, который пройдет в США, Мексики и Канаде.Президент отметил, что узбекские футболисты подарили народу страны незабываемые эмоции, и от имени всего народа выразил искреннюю благодарность игрокам, их родителям, наставникам, тренерам и всем членам национальной сборной.Во время церемонии была особо подчеркнута преданность и горячая поддержка болельщиков. Глава государства поблагодарил соотечественников, которые неизменно оставались рядом с командой — и в моменты триумфа, и в непростые периоды.Отдельное внимание было уделено деятельности фан-клубов. Подчеркнуто, что болельщики не просто наблюдают за матчами с трибун, а становятся для сборной настоящим "двенадцатым игроком", придавая каждой игре особую атмосферу и неповторимый колорит.Глава государства выразил уверенность, что на чемпионате мира они и дальше будут горячо поддерживать национальную команду вместе с тысячами соотечественников как в Узбекистане, так и за его пределами.Обращаясь к членам национальной сборной, глава государства подчеркнул, что народ провожает их на большой футбольный форум с добрыми напутствиями и надеждой. Отмечалось, что впереди команду ждут важные матчи со сборными Португалии, Колумбии и Конго, поэтому футболисты должны выходить на поле уверенно, с полной самоотдачей и решимостью.Закончив выступление, Шавкат Мирзиёев сфотографировался на память с членами национальной сборной Узбекистана. Прозвучал Государственный гимн Республики Узбекистан.По завершении мероприятия состоялся контрольный матч национальной сборной.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, сборная узбекистана, чемпионат мира по футболу, спорт