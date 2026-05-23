Президент проводил национальную сборную Узбекистана на чемпионат мира 2026
10:05 23.05.2026 (обновлено: 10:34 23.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии проводов национальной сборной Узбекистана по футболу на чемпионат мира 2026 года на стадионе "Бунёдкор". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент принял участие в церемонии проводов национальной сборной на чемпионат мира.
В начале мероприятия игроки сборной выстроились на поле стадиона. Глава государства поздравил болельщиков, спортсменов, тренерский штаб и представителей спортивной общественности с этим знаменательным событием.
Отмечено, что этот день стал стал новой исторической вехой для узбекского футбола, с большой надеждой и добрыми пожеланиями национальная сборная провожается на чемпионат мира, который пройдет в США, Мексики и Канаде.
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида
Президент отметил, что узбекские футболисты подарили народу страны незабываемые эмоции, и от имени всего народа выразил искреннюю благодарность игрокам, их родителям, наставникам, тренерам и всем членам национальной сборной.
Во время церемонии была особо подчеркнута преданность и горячая поддержка болельщиков. Глава государства поблагодарил соотечественников, которые неизменно оставались рядом с командой — и в моменты триумфа, и в непростые периоды.
Отдельное внимание было уделено деятельности фан-клубов. Подчеркнуто, что болельщики не просто наблюдают за матчами с трибун, а становятся для сборной настоящим "двенадцатым игроком", придавая каждой игре особую атмосферу и неповторимый колорит.
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида
Глава государства выразил уверенность, что на чемпионате мира они и дальше будут горячо поддерживать национальную команду вместе с тысячами соотечественников как в Узбекистане, так и за его пределами.
Обращаясь к членам национальной сборной, глава государства подчеркнул, что народ провожает их на большой футбольный форум с добрыми напутствиями и надеждой. Отмечалось, что впереди команду ждут важные матчи со сборными Португалии, Колумбии и Конго, поэтому футболисты должны выходить на поле уверенно, с полной самоотдачей и решимостью.
"Помните, что мы всегда с вами. Мы уверены, что благодаря присущей нашему народу смелости, стойкости и воле вы покажете красивую и уверенную игру и порадуете всех нас, – сказал президент.
Шавкат Мирзиёев миллий терма жамоани ЖЧга кузатиш маросимида
Закончив выступление, Шавкат Мирзиёев сфотографировался на память с членами национальной сборной Узбекистана.
Прозвучал Государственный гимн Республики Узбекистан.
По завершении мероприятия состоялся контрольный матч национальной сборной.