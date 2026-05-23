Путин назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР террористической атакой киевской хунты

Владимир Путин поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответу на атаку.

2026-05-23T12:05+0500

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России удар ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР и назвал его террористической атакой киевских властей, сообщает РИА Новости.В пятницу Путин на встрече с выпускниками программы "Время Героев" объявлял минуту молчания по погибшим.Что еще сказал президент об атаке в Старобельске:Владимир Путин попросил участников совещания дать свои оценки или предложения по этой теме, а также поручил Министерству обороны подготовить предложения по ответу на атаку. Вместе с тем, президент призвал украинских военных не выполнять преступные приказы нелегитимной и проворовавшейся хунты. Кроме того, он обратил внимание, что ситуация для ВСУ на фронте превращается в катастрофическую, дезертирство приобретает масштабный характер.Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, число погибших после украинской атаки на колледж выросло до десяти. Пасечник уточнил, что пострадали 38 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести.В пункте временного размещения продолжают работать психологи и медики, родителям студентов оказывают поддержку.Украинские дроны ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся от 14 до 18 лет, ночью в пятницу. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. По последним данным, погибли 10 человек, 38 получили ранения, еще 11 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.

