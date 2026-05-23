Узбекистанцы завоевали золото, серебро и бронзу ЧА по таэквондо в Улан-Баторе
В столице Монголии завершились соревнования третьего дня чемпионата Азии по таэквондо WT. По итогам поединков спортсмены сборной Узбекистана завоевали 3 медали.
2026-05-23T17:44+0500
2026-05-23T17:56+0500
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на чемпионате Азии по таэквондо WT, который проходит в Улан-Баторе, сообщает НОК. По итогам очередного соревновательного дня отечественные спортсмены завоевали три медали различного достоинства — одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую.Главной героиней дня стала участница Олимпийских игр Париж-2024 Озода Собиржонова, которая уверенно выступила в весовой категории до 67 кг и завоевала золотую медаль чемпионата Азии.Серебряным призером континентального первенства в категории до 87 кг стал Ёдгорбек Журабоев. Бронзовую награду в весе до 63 кг сборной Узбекистана принес Назарали Назаров.Таким образом, сборная Узбекистана продолжает укреплять свои позиции на чемпионате Азии, демонстрируя высокий уровень подготовки и стабильные результаты на международной арене.Днем ранее спортсмены сборной Узбекистана завоевали 2 бронзовые медали.В частности, Омонжон Отажонов, выступавший в весовой категории -58 кг и Нажмиддин Косимходжиев (-74 кг) поднялись на третью ступень пьедестала почета.
17:44 23.05.2026 (обновлено: 17:56 23.05.2026)
© НОК УзбекистанаТаэквондисты Узбекистана завоевали 3 медали на чемпионате Азии в Улан-Баторе.
