ЕЭК утвердила льготы на ввоз 2,1 тыс. тонн какао в 2026 году в три страны ЕАЭС

Мера должна обеспечить внутренний рынок сырьем для производства шоколада, кондитерских изделий, хлебобулочной и мучной продукции, молочных продуктов с какао, напитков и сухих смесей

2026-05-24T10:16+0500

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии освободил от уплаты ввозной пошлины какао-порошок на 2026 год для Армении, Беларуси и Кыргызстана, сообщает пресс-служба ЕЭК.В соответствии с решением, Совет ЕЭК освободит от таможенной пошлины ввоз какао-порошка (код 1805 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для промышленной переработки, на территории:По действующей ставке ЕТТ ЕАЭС на эту позицию предусмотрена пошлина 5%, но в рамках льготы для указанного объема ставка составит 0%.Мера призвана обеспечить внутренний рынок сырьем для производства шоколада, кондитерских изделий, хлебобулочной и мучной продукции, молочных продуктов с какао, напитков и сухих смесей.Тарифная льгота будет действовать только при наличии соответствующего подтверждения уполномоченного органа.Решение вступит в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.

