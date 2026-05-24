ЕЭК утвердила льготы на ввоз 2,1 тыс. тонн какао в 2026 году в три страны ЕАЭС
Мера должна обеспечить внутренний рынок сырьем для производства шоколада, кондитерских изделий, хлебобулочной и мучной продукции, молочных продуктов с какао, напитков и сухих смесей
2026-05-24T10:16+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии освободил от уплаты ввозной пошлины какао-порошок на 2026 год для Армении, Беларуси и Кыргызстана, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В соответствии с решением, Совет ЕЭК освободит от таможенной пошлины ввоз какао-порошка (код 1805 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенного для промышленной переработки, на территории:
Армении — в объеме до 300 тонн;
Беларуси — до 1 500 тонн;
Кыргызстана — до 300 тонн.
По действующей ставке ЕТТ ЕАЭС на эту позицию предусмотрена пошлина 5%, но в рамках льготы для указанного объема ставка составит 0%.
Мера призвана обеспечить внутренний рынок сырьем для производства шоколада, кондитерских изделий, хлебобулочной и мучной продукции, молочных продуктов с какао, напитков и сухих смесей.
"Мера таможенно-тарифного регулирования призвана увеличить поступление на внутренний рынок ряда наших стран какао-порошка для производства готовой продукции", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Тарифная льгота будет действовать только при наличии соответствующего подтверждения уполномоченного органа.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней после его официального опубликования.