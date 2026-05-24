Журналисты своими глазами наблюдают последствия украинской атаки в ЛНР — МИД РФ
Sputnik Узбекистан
На фоне откровенной лжи западников о том, что якобы ударов по колледжу не было, российское внешнеполитическое ведомство организует для аккредитованных в Москве журналистов посещение места трагедии в Старобельске
2026-05-24T15:39+0500
спецоперация россии по защите донбасса
происшествия
россия
лнр
мид рф
мария захарова
журналисты
иностранцы
всу
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия и разрушения, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие и корпус колледжа Луганского государственного педагогического университета в городе Старобельске (ЛНР), в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены, сообщили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители СМИ 19 стран мира отправились из Москвы в Старобельск в Луганской Народной Республике, чтобы посетить место трагедии, где в результате беспилотной атаки ВСУ погиб 21 студент.Пресс-тур организовали для всех аккредитованных в столице РФ журналистов иностранных СМИ на фоне откровенной лжи западников о том, что якобы ударов по колледжу не было.На место трагедии прибыли представители СМИ Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.Захарова также сообщила, что "ВВС" официально отказалась посещать город, а "CNN" сослался на отпуск. Японским журналистам вовсе запретили освещать теракт в ЛНР.Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя отказ журналистов BBC, CNN и медиа из Японии посетить пострадавший регион, подчеркнула, что удар со стороны ВСУ был преднамеренным убийством мирных жителей и детей. Она уточнила, что атака совершалась тремя волнами с использованием 16 беспилотников, при этом никаких военных объектов в зоне поражения не было.В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.
