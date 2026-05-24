https://uz.sputniknews.ru/20260524/jurnalisty-svoimi-glazami-nablyudayut-posledstviya-ukrainskoy-ataki-v-lnr--mid-rf-57832459.html

Журналисты своими глазами наблюдают последствия украинской атаки в ЛНР — МИД РФ

Журналисты своими глазами наблюдают последствия украинской атаки в ЛНР — МИД РФ

Sputnik Узбекистан

На фоне откровенной лжи западников о том, что якобы ударов по колледжу не было, российское внешнеполитическое ведомство организует для аккредитованных в Москве журналистов посещение места трагедии в Старобельске

2026-05-24T15:39+0500

2026-05-24T15:39+0500

2026-05-24T15:39+0500

спецоперация россии по защите донбасса

происшествия

россия

лнр

мид рф

мария захарова

журналисты

иностранцы

всу

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/0f/15794712_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_588964f57605cc9ceea237896be13e1e.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Иностранные журналисты своими глазами наблюдают последствия и разрушения, вызванные террористической атакой киевского режима на общежитие и корпус колледжа Луганского государственного педагогического университета в городе Старобельске (ЛНР), в результате которой погиб 21 человек, более 40 ранены, сообщили в МИД РФ.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители СМИ 19 стран мира отправились из Москвы в Старобельск в Луганской Народной Республике, чтобы посетить место трагедии, где в результате беспилотной атаки ВСУ погиб 21 студент.Пресс-тур организовали для всех аккредитованных в столице РФ журналистов иностранных СМИ на фоне откровенной лжи западников о том, что якобы ударов по колледжу не было.На место трагедии прибыли представители СМИ Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции.Захарова также сообщила, что "ВВС" официально отказалась посещать город, а "CNN" сослался на отпуск. Японским журналистам вовсе запретили освещать теракт в ЛНР.Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, комментируя отказ журналистов BBC, CNN и медиа из Японии посетить пострадавший регион, подчеркнула, что удар со стороны ВСУ был преднамеренным убийством мирных жителей и детей. Она уточнила, что атака совершалась тремя волнами с использованием 16 беспилотников, при этом никаких военных объектов в зоне поражения не было.В ЛНР 24-25 мая объявлены днями траура по погибшим.

россия

лнр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

происшествия, россия, лнр, мид рф, мария захарова, журналисты, иностранцы, всу