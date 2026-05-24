Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в провинции Шаньси

Sputnik Узбекистан

Глава республики выразил слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

2026-05-24T09:32+0500

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя страны.Также лидер РУз пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли 90 из них.Поисково-спасательные работы продолжаются, причину ЧП предстоит выяснить.

