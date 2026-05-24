Мирзиёев направил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии на шахте в провинции Шаньси
Глава республики выразил слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2026-05-24T09:32+0500
09:32 24.05.2026
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси. Об этом сообщил пресс-секретарь руководителя страны.
Также лидер РУз пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

“Глава государства выразил слова сочувствия родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим”, — говорится в сообщении.

Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань в пятницу, когда в ней находились 247 рабочих. По последним данным, погибли 90 из них.
Поисково-спасательные работы продолжаются, причину ЧП предстоит выяснить.
