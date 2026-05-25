Sputnik Узбекистан
Мирзиёев: Мы видим в наших детях созидательную силу, которая прославит Новый Узбекистан
Мирзиёев: Мы видим в наших детях созидательную силу, которая прославит Новый Узбекистан
Глава Узбекистана поздравил выпускников школ республики. Сегодня во всех общеобразовательных школах страны прозвучал последний звонок, прошли праздничные мероприятия. 472 тыс. юношей и девушек, завершив школьное образование, получили путевку в большую жизнь
2026-05-25T11:11+0500
2026-05-25T12:44+0500
11:11 25.05.2026 (обновлено: 12:44 25.05.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Глава Узбекистана поздравил выпускников школ республики. Сегодня во всех общеобразовательных школах страны прозвучал последний звонок, прошли праздничные мероприятия. 472 тыс. юношей и девушек, завершив школьное образование, получили путевку в большую жизнь.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Мы видим в вас, наших детях, строящих сегодня планы на будущее, созидательную силу, которая прославит Новый Узбекистан на весь мир, подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении выпускникам школ республики.
Сегодня во всех общеобразовательных школах страны прозвучал последний звонок, прошли праздничные мероприятия. 472 тыс. юношей и девушек, завершив школьное образование, получили путевку в большую жизнь.
Глава Узбекистана отметил, что в этом году впервые более 11 тыс. выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями, и выразил уверенность в том, что они станут примером для своих сверстников и в будущем внесут достойный вклад в развитие республики.
Президент пообещал мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы каждый выпускник школы занял достойное место в жизни.

“Сегодняшний выпускник — это завтрашний инженер, врач, ученый, поэт и писатель, предприниматель. Сегодняшний выпускник — это созидатель Третьего Ренессанса. Вы — самая большая надежда и опора Нового Узбекистана”, — говорится в поздравлении.

Лидер Узбекистана также добавил, что молодые люди могут получить современные знания, профессии и квалификацию в 207 вузов и 643 техникумах страны. Отметил узбекистанцев, которые, еще не окончив школу, поступают в ведущие университеты Узбекистана и мира. Так, на учебу в известные зарубежные университеты принят 171 выпускник, еще тысячи выпускников — в вузы республики.
Он поздравил этих юношей и девушек, их родителей и учителей с такими достижениями.
"Каждый из вас должен стремиться овладеть не менее чем одним иностранным языком и одной современной профессией. Это откроет для вас двери в будущее, дополнительные возможности и стимулы”, — сказал президент, обращаясь к выпускникам.
Также он сообщил, что:
молодым людям, желающим стать предпринимателями, банки в этом году предоставляют в общей сложности 25 трлн сумов льготных кредитов;
для выпускников, начавших стартап-проекты, выделяют средства в размере $100 млн в целом;
крупнейшие IT-компании готовы ежегодно обучать не менее 50 тыс. выпускников ИИ и обеспечивать их занятость на высокодоходных рабочих местах.
“В последующие годы мы создадим 168 тысяч гектаров суперинтенсивных промышленных садов. Я всегда буду поддерживать молодежь, стремящуюся участвовать в таких проектах”, — подчеркнул Мирзиёев.
В своем поздравлении выпускникам он также отметил, сегодня немало молодых героев, успехи которых служат для них примером. Это Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Абдукодир Хусанов, всего четыре-пять лет назад окончившие школу и уже восхищающие мир своими достижениями в шахматах и футболе.
Президент напомнил, что короткометражный фильм узбекских молодых кинематографистов удостоился Гран-при фестиваля инклюзивного кино в рамках Каннского международного кинофестиваля, на днях торжественно проводили на чемпионат мира национальную сборную команду по футболу.
“Таких ярких успехов, наполняющих всех нас огромной гордостью, в нашей истории еще не было. Вы видите, каких высоких рубежей может достичь молодежь Нового Узбекистана, если всем сердцем будет стремится к цели. Уверен, что и среди вас есть будущие национальные герои, которые станут гордостью Нового Узбекистана”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
Он пожелал сегодняшним выпускникам успеха и счастья, смело ставить перед собой большие цели, верить в себя и уверенно идти вперед.
