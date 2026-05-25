Мирзиёев: Мы видим в наших детях созидательную силу, которая прославит Новый Узбекистан

Глава Узбекистана поздравил выпускников школ республики. Сегодня во всех общеобразовательных школах страны прозвучал последний звонок, прошли праздничные мероприятия. 472 тыс. юношей и девушек, завершив школьное образование, получили путевку в большую жизнь

2026-05-25T11:11+0500

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Мы видим в вас, наших детях, строящих сегодня планы на будущее, созидательную силу, которая прославит Новый Узбекистан на весь мир, подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении выпускникам школ республики.Сегодня во всех общеобразовательных школах страны прозвучал последний звонок, прошли праздничные мероприятия. 472 тыс. юношей и девушек, завершив школьное образование, получили путевку в большую жизнь.Глава Узбекистана отметил, что в этом году впервые более 11 тыс. выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями, и выразил уверенность в том, что они станут примером для своих сверстников и в будущем внесут достойный вклад в развитие республики.Президент пообещал мобилизовать все силы и возможности для того, чтобы каждый выпускник школы занял достойное место в жизни.Лидер Узбекистана также добавил, что молодые люди могут получить современные знания, профессии и квалификацию в 207 вузов и 643 техникумах страны. Отметил узбекистанцев, которые, еще не окончив школу, поступают в ведущие университеты Узбекистана и мира. Так, на учебу в известные зарубежные университеты принят 171 выпускник, еще тысячи выпускников — в вузы республики.Он поздравил этих юношей и девушек, их родителей и учителей с такими достижениями.Также он сообщил, что:В своем поздравлении выпускникам он также отметил, сегодня немало молодых героев, успехи которых служат для них примером. Это Жавохир Синдаров, Нодирбек Абдусатторов, Абдукодир Хусанов, всего четыре-пять лет назад окончившие школу и уже восхищающие мир своими достижениями в шахматах и футболе.Президент напомнил, что короткометражный фильм узбекских молодых кинематографистов удостоился Гран-при фестиваля инклюзивного кино в рамках Каннского международного кинофестиваля, на днях торжественно проводили на чемпионат мира национальную сборную команду по футболу.Он пожелал сегодняшним выпускникам успеха и счастья, смело ставить перед собой большие цели, верить в себя и уверенно идти вперед.

