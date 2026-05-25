На выставке в Эрмитаже покажут искусство Бухарского эмирата
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Санкт-Петербургском Эрмитаже с 5 июня по 4 октября 2026 года пройдет выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.В экспозицию вошли 67 музейных предметов из коллекций Бухарского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств Узбекистана, музея прикладного искусства и истории ремесленничества, музея истории Темуридов, а также Эрмитажа.Произведения декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия и предметы дворцового быта познакомят посетителей с художественной культурой Бухарского эмирата и традициями дворцовой жизни Центральной Азии.Выставку организуют Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным Эрмитажем в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.
© Sputnik / Alexey Danichev — Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Санкт-Петербургском Эрмитаже с 5 июня по 4 октября 2026 года пройдет выставка "Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
В экспозицию вошли 67 музейных предметов из коллекций Бухарского государственного музея-заповедника, Государственного музея искусств Узбекистана, музея прикладного искусства и истории ремесленничества, музея истории Темуридов, а также Эрмитажа.
Произведения декоративно-прикладного искусства, ювелирные изделия и предметы дворцового быта познакомят посетителей с художественной культурой Бухарского эмирата и традициями дворцовой жизни Центральной Азии.
Выставку организуют Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Государственным Эрмитажем в рамках Петербургского международного экономического форума 2026 года.
