https://uz.sputniknews.ru/20260525/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-pakistanu-iz-za-terakta-v-kvette-57854067.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте
Sputnik Узбекистан
Глава республики выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим
2026-05-25T18:10+0500
2026-05-25T18:10+0500
2026-05-25T18:10+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
пакистан
теракт
взрыв
поезд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидерам Пакистана в связи с терактом на железной дороге в городе Кветта, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Руководитель страны выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Взрыв произошел накануне в городе Кветта провинции Белуджистан в районе Чаман-Пхатак. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд с более чем 330 военными и членами их семей. В результате взрыва три вагона состава сошли с рельсов, а два перевернулись. Число погибших в результате подрыва поезда достигло 47, почти 100 человек пострадали. Повреждения также получили близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили.
пакистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_231:195:1044:804_1920x0_80_0_0_069b50018644a7ff51c1a48e556032fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, пакистан, теракт, взрыв, поезд
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, пакистан, теракт, взрыв, поезд
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте
Глава республики выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидерам Пакистана в связи с терактом на железной дороге в городе Кветта, сообщает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
“Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и Премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта, совершенного в городе Кветта”, — говорится в сообщении.
Руководитель страны выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Взрыв произошел накануне в городе Кветта провинции Белуджистан в районе Чаман-Пхатак. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд с более чем 330 военными и членами их семей. В результате взрыва три вагона состава сошли с рельсов, а два перевернулись. Число погибших в результате подрыва поезда достигло 47, почти 100 человек пострадали. Повреждения также получили близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили.