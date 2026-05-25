Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Пакистану из-за теракта в Кветте

Sputnik Узбекистан

Глава республики выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

2026-05-25T18:10+0500

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидерам Пакистана в связи с терактом на железной дороге в городе Кветта, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.Руководитель страны выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Взрыв произошел накануне в городе Кветта провинции Белуджистан в районе Чаман-Пхатак. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в тот момент, когда по железнодорожным путям проезжал пассажирский поезд с более чем 330 военными и членами их семей. В результате взрыва три вагона состава сошли с рельсов, а два перевернулись. Число погибших в результате подрыва поезда достигло 47, почти 100 человек пострадали. Повреждения также получили близлежащие здания и припаркованные рядом автомобили.

