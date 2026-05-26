ЕЭК сохранила антидемпинговые пошлины на бульдозеры и алюминий
Евразийская экономическая комиссия продлила действие пошлин в отношении гусеничных бульдозеров из КНР и алюминиевой ленты из Азербайджана и Китая на период проведения повторных расследований и по их итогам, сохранив действующие меры защиты внутреннего рынка ЕАЭС.
2026-05-26T17:40+0500
Евразийская экономическая комиссия продлила пошлины на гусеничные бульдозеры из Китая и алюминиевую ленту из Азербайджана и Китая. Меры будут действовать до завершения повторных расследований.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решения о продлении
действия антидемпинговых мер в отношении двух товарных позиций — гусеничных бульдозеров из Китая и алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР.
"Нормативной базой Евразийского экономического союза предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала", — напомнили в торговом блоке ЕЭК.
В отношении гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л. с., происходящих из КНР, действие антидемпинговой пошлины продлено по 25 февраля 2027 года включительно.
Ранее срок действия меры должен был истечь 29 июня 2026 года. Продление связано с началом повторного антидемпингового расследования, инициированного 26 февраля 2026 года. Пошлина применяется в размере от 9,65% до 44,65% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.
Также ЕЭК продлила
антидемпинговую пошлину в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и Китая до 24 мая 2031 года включительно.
Решение принято по итогам повторного расследования, начатого 30 июня 2025 года в связи с истечением срока действия меры по заявлению производителей стран ЕАЭС. Ставка пошлины составляет 16,18% для продукции из Азербайджана и 13,14% для продукции из КНР.