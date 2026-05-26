Из США депортирован разыскиваемый за наркопреступление гражданин Узбекистана

Гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске по делу о наркопреступлении, задержан в Нью-Йорке и депортирован на родину в рамках сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и США.

2026-05-26T14:41+0500

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Из Нью-Йорка в Ташкент депортирован 37-летний гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске с 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.Мужчину подозревают в преступлении, связанном с наркотиками.Гражданин 1989 года рождения был задержан в Нью-Йорке в ходе совместных мероприятий правоохранительных органов США и Оперативно-розыскного департамента министерства внутренних дел Узбекистана при содействии посольства США в Ташкенте. В ведомстве подчеркнули, что в рамках международного сотрудничества органы внутренних дел продолжают системную работу по выявлению и возвращению в страну лиц, скрывающихся от следствия и суда за рубежом, обеспечивая неотвратимость ответственности независимо от места их нахождения.

