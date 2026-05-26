https://uz.sputniknews.ru/20260526/iz-ssha-deportirovan-razyskivaemyy-za-narkoprestuplenie-grajdanin-uzbekistana-57875800.html
Из США депортирован разыскиваемый за наркопреступление гражданин Узбекистана
Из США депортирован разыскиваемый за наркопреступление гражданин Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске по делу о наркопреступлении, задержан в Нью-Йорке и депортирован на родину в рамках сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и США.
2026-05-26T14:41+0500
2026-05-26T14:41+0500
2026-05-26T15:29+0500
наркотики
борьба с наркоманией
узбекистан
экстрадиция
сша
мвд узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57875884_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ec5a6b6a9be2febd8726d2bdf57c3ad7.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Из Нью-Йорка в Ташкент депортирован 37-летний гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске с 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.Мужчину подозревают в преступлении, связанном с наркотиками.Гражданин 1989 года рождения был задержан в Нью-Йорке в ходе совместных мероприятий правоохранительных органов США и Оперативно-розыскного департамента министерства внутренних дел Узбекистана при содействии посольства США в Ташкенте. В ведомстве подчеркнули, что в рамках международного сотрудничества органы внутренних дел продолжают системную работу по выявлению и возвращению в страну лиц, скрывающихся от следствия и суда за рубежом, обеспечивая неотвратимость ответственности независимо от места их нахождения.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57875884_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_da352667884d4c6d5605b0bcecad69d0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
наркотики, борьба с наркоманией, узбекистан, экстрадиция, сша, мвд узбекистана
наркотики, борьба с наркоманией, узбекистан, экстрадиция, сша, мвд узбекистана
Из США депортирован разыскиваемый за наркопреступление гражданин Узбекистана
14:41 26.05.2026 (обновлено: 15:29 26.05.2026)
Гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске по делу о наркопреступлении, задержан в Нью-Йорке и депортирован на родину в рамках сотрудничества правоохранительных органов Узбекистана и США.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Из Нью-Йорка в Ташкент депортирован 37-летний гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске с 2023 года. Об этом сообщила
пресс-служба МВД республики.
Мужчину подозревают в преступлении, связанном с наркотиками.
Гражданин 1989 года рождения был задержан в Нью-Йорке в ходе совместных мероприятий правоохранительных органов США и Оперативно-розыскного департамента министерства внутренних дел Узбекистана при содействии посольства США в Ташкенте.
"Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 276 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и был объявлен в розыск в 2023 году. Задержанный был в установленном порядке депортирован в Республику Узбекистан", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в рамках международного сотрудничества органы внутренних дел продолжают системную работу по выявлению и возвращению в страну лиц, скрывающихся от следствия и суда за рубежом, обеспечивая неотвратимость ответственности независимо от места их нахождения.