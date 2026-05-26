https://uz.sputniknews.ru/20260526/kurban-xayit-uvelichat-aviareysy-poezda-vnutrennie-marshruty-57870038.html
На Курбан хайит увеличат число авиарейсов и поездов по внутренним маршрутам
На Курбан хайит увеличат число авиарейсов и поездов по внутренним маршрутам
Sputnik Узбекистан
В период празднования Курбан хайита в Узбекистане будут увеличены внутренние авиарейсы и железнодорожные составы, чтобы обеспечить удобные поездки для туристов и паломников к священным и историческим местам страны.
2026-05-26T12:15+0500
2026-05-26T12:15+0500
2026-05-26T12:50+0500
праздник
рейсы
ташкент
туризм
курбан хайит
железная дорога
авиасообщение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54992479_0:26:1248:727_1920x0_80_0_0_6434a090681f404349fe9ab3884025c6.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В период празднования Курбан хайита в Узбекистане будут организованы дополнительные авиарейсы и железнодорожные сообщения для удобства туристов и паломников. Об этом сообщает Комитет по туризму Узбекистана.В соответствии с поручением президента Узбекистана Комитету по туризму совместно с министерством транспорта поручено создать комфортные условия для посещения священных мест и исторических святынь в праздничные дни.С 25 мая по 1 июня 2026 года к пассажирским поездам по направлениям "Ташкент – Хива – Ташкент", "Ташкент – Шават – Ташкент", "Ташкент – Кунград – Ташкент", "Ташкент – Бухара – Ташкент" и "Ташкент – Термез – Ташкент" будут дополнительно присоединены от 3 до 7 вагонов.Также назначены дополнительные рейсы скоростного поезда "Афросиаб". 28 и 30 мая он будет курсировать по маршруту "Самарканд – Ташкент – Самарканд", а с 25 по 28 мая — по направлению "Ташкент – Бухара – Ташкент".Кроме того, национальные авиакомпании Uzbekistan Airways, Silk Avia и Centrum Air выполнят 56 дополнительных внутренних рейсов (28 туда и обратно) в период с 25 по 31 мая. Полеты запланированы из Ташкента в Бухару, Термез, Ургенч и Нукус.Дополнительные транспортные меры направлены на повышение доступности поездок и комфорт граждан в праздничные дни.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54992479_133:0:1109:732_1920x0_80_0_0_5c96949602faa6fbec890ee833daf5c6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
праздник, рейсы, ташкент, туризм, курбан хайит, железная дорога, авиасообщение
праздник, рейсы, ташкент, туризм, курбан хайит, железная дорога, авиасообщение
На Курбан хайит увеличат число авиарейсов и поездов по внутренним маршрутам
12:15 26.05.2026 (обновлено: 12:50 26.05.2026)
В период праздника в Узбекистане увеличат количество внутренних авиарейсов и железнодорожных составов, чтобы обеспечить удобные поездки для туристов и паломников к священным и историческим местам страны.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
В период празднования Курбан хайита в Узбекистане будут организованы дополнительные авиарейсы и железнодорожные сообщения для удобства туристов и паломников. Об этом сообщает
Комитет по туризму Узбекистана.
В соответствии с поручением президента Узбекистана Комитету по туризму совместно с министерством транспорта поручено создать комфортные условия для посещения священных мест и исторических святынь в праздничные дни.
С 25 мая по 1 июня 2026 года к пассажирским поездам по направлениям "Ташкент – Хива – Ташкент", "Ташкент – Шават – Ташкент", "Ташкент – Кунград – Ташкент", "Ташкент – Бухара – Ташкент" и "Ташкент – Термез – Ташкент" будут дополнительно присоединены от 3 до 7 вагонов.
Также назначены дополнительные рейсы скоростного поезда "Афросиаб". 28 и 30 мая он будет курсировать по маршруту "Самарканд – Ташкент – Самарканд", а с 25 по 28 мая — по направлению "Ташкент – Бухара – Ташкент".
Кроме того, национальные авиакомпании Uzbekistan Airways, Silk Avia и Centrum Air выполнят 56 дополнительных внутренних рейсов (28 туда и обратно) в период с 25 по 31 мая. Полеты запланированы из Ташкента в Бухару, Термез, Ургенч и Нукус.
Дополнительные транспортные меры направлены на повышение доступности поездок и комфорт граждан в праздничные дни.