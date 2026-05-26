Неформальная теневая экономика в ВВП Узбекистана в I квартале 2026 года — инфографика

В Узбекистане наблюдается устойчивое снижение доли теневой и ненаблюдаемой экономики: с примерно 40% ВВП в 2023 году до 26,9% в 2025 году. Объем ненаблюдаемой экономики за 4 месяца 2026 года составил 22,9%

2026-05-26T18:25+0500

По данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–марте 2026 года валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой экономики в Узбекистане составила 102,7 трлн сумов, а ее доля в ВВП республики — 22,9%.Согласно данным статведомства, основную часть составила деятельность домашних хозяйств и физических лиц — 69,1 трлн сумов. Это эквивалентно 15,4% ВВП.Объем теневой экономики за отчетный период оценен в 33,6 трлн сумов, или 7,5% ВВП.В структуре деятельности домашних хозяйств, физических лиц и теневой экономики наибольшая доля пришлась на сельское, лесное и рыбное хозяйство — 81,1%. Далее следуют сфера услуг — 24,5%, строительство — 23,9% и промышленность — 6,7%.В Нацкомстате отметили, что показатели ненаблюдаемой экономики учитываются при формировании макроэкономической статистики и оценке общего объема экономической активности в стране.В 2023 году объем ненаблюдаемой экономики в Узбекистане оценивался примерно в 40% ВВП, в 2024 году показатель составил 34,8%, а по итогам 2025 года снизился до 26,9% ВВП.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

