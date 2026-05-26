https://uz.sputniknews.ru/20260526/prazdik-kurban-xayit-tseny-sotsialno-znachimye-tovary-budut-stabilnymi-57869522.html
В Узбекистане обеспечат стабильность цен к празднику Курбан хайит
В Узбекистане обеспечат стабильность цен к празднику Курбан хайит
Sputnik Узбекистан
Комитет по развитию конкуренции предупредил крупные торговые сети о недопустимости завышения цен на Курбан хайит.
2026-05-26T11:29+0500
2026-05-26T11:29+0500
2026-05-26T11:58+0500
узбекистан
курбан хайит
праздник
цены
продукты
товары
повышение цен
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45277855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8d63cef48c34865170e611795fbca74a.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В связи с празднованием Курбан хайита цены на социально значимые товары в торговых сетях и торговых комплексах останутся стабильными.Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана предупредил крупные торговые сети и торговые комплексы о необходимости обеспечить стабильность цен в период празднования Курбан хайита.В ведомстве отмечают, что в преддверии праздника традиционно возрастает спрос на социально значимые продукты. В этой связи торговым сетям в регионах рекомендовано не допускать необоснованного роста цен и оперативно информировать Комитет о факторах, которые могут повлиять на стоимость товаров, включая логистические и другие издержки.Также сети обязаны предупреждать поставщиков о недопустимости искусственного завышения цен.Комитет по конкуренции подчеркнул, что в рамках своих полномочий принимает меры для обеспечения стабильности цен на продукты первой необходимости и защиты интересов потребителей в праздничный период.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45277855_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_52717467cfd7ea1f4bf41f1042dcd124.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан, курбан хайит, праздник, цены, продукты, товары, повышение цен
узбекистан, курбан хайит, праздник, цены, продукты, товары, повышение цен
В Узбекистане обеспечат стабильность цен к празднику Курбан хайит
11:29 26.05.2026 (обновлено: 11:58 26.05.2026)
Комитет по развитию конкуренции предупредил крупные торговые сети о недопустимости завышения цен на Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В связи с празднованием Курбан хайита цены на социально значимые товары в торговых сетях и торговых комплексах останутся стабильными.
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана предупредил
крупные торговые сети и торговые комплексы о необходимости обеспечить стабильность цен в период празднования Курбан хайита.
В ведомстве отмечают, что в преддверии праздника традиционно возрастает спрос на социально значимые продукты. В этой связи торговым сетям в регионах рекомендовано не допускать необоснованного роста цен и оперативно информировать Комитет о факторах, которые могут повлиять на стоимость товаров, включая логистические и другие издержки.
Также сети обязаны предупреждать поставщиков о недопустимости искусственного завышения цен.
"В целях обеспечения стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, спрос на которые традиционно возрастает в преддверии Курбан хайита, крупным торговым сетям и торговым комплексам в регионах республики рекомендовано оперативно информировать Комитет по конкуренции о факторах, способных повлиять на изменение розничных цен, включая рост логистических и других расходов, а также предупреждать поставщиков о недопустимости необоснованного повышения цен", — говорится в сообщении.
Комитет по конкуренции подчеркнул, что в рамках своих полномочий принимает меры для обеспечения стабильности цен на продукты первой необходимости и защиты интересов потребителей в праздничный период.