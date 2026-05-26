https://uz.sputniknews.ru/20260526/prazdik-kurban-xayit-tseny-sotsialno-znachimye-tovary-budut-stabilnymi-57869522.html

В Узбекистане обеспечат стабильность цен к празднику Курбан хайит

В Узбекистане обеспечат стабильность цен к празднику Курбан хайит

Sputnik Узбекистан

Комитет по развитию конкуренции предупредил крупные торговые сети о недопустимости завышения цен на Курбан хайит.

2026-05-26T11:29+0500

2026-05-26T11:29+0500

2026-05-26T11:58+0500

узбекистан

курбан хайит

праздник

цены

продукты

товары

повышение цен

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/14/45277855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8d63cef48c34865170e611795fbca74a.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В связи с празднованием Курбан хайита цены на социально значимые товары в торговых сетях и торговых комплексах останутся стабильными.Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана предупредил крупные торговые сети и торговые комплексы о необходимости обеспечить стабильность цен в период празднования Курбан хайита.В ведомстве отмечают, что в преддверии праздника традиционно возрастает спрос на социально значимые продукты. В этой связи торговым сетям в регионах рекомендовано не допускать необоснованного роста цен и оперативно информировать Комитет о факторах, которые могут повлиять на стоимость товаров, включая логистические и другие издержки.Также сети обязаны предупреждать поставщиков о недопустимости искусственного завышения цен.Комитет по конкуренции подчеркнул, что в рамках своих полномочий принимает меры для обеспечения стабильности цен на продукты первой необходимости и защиты интересов потребителей в праздничный период.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, курбан хайит, праздник, цены, продукты, товары, повышение цен