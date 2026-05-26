СВО: что поразил "Орешник" в Белой Церкви
Запад болезненно отреагировал на массированный гиперзвуковой удар России по натовским марионеткам и объектам ВСУ. Европейские лидеры громко осудили применение "Орешника" и назвали удар возмездия "эскалацией".
2026-05-26T16:05+0500
Александр Хроленко
россия, украина, всу, сво, запад, "искандер", комплекс средней дальности "орешник", аналитика, колумнисты
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Массированный ракетный удар ВС России 24 мая показал абсолютное технологическое превосходство ВС России над западными средствами ПВО-ПРО украинской прокси-армии. Все гиперзвуковые ракеты достигли целей. Сухопутные "Цирконы" впервые стартовали из Курской области, сократив подлетное время до Киева до трех минут. "Орешник" поразил подземный центр управления НАТО в Белой Церкви, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.
По информации Минобороны РФ, ответом на террористическую атаку киевского режима в Старобельске стал массированный удар комплексом средней дальности "Орешник", гиперзвуковыми ракетами воздушного, морского, наземного базирования "Кинжал", Х-101, "Циркон", "Искандер", и ударными дронами — по объектам военного управления, авиабазам, предприятиям ВПК. Все назначенные цели поражены. Противник насчитал более 90 ракет (включая два "Орешника") и 600 дронов "Герань", "Гербера", "Бандероль". На карте "повитряных сил" в огне не только Киев. Западные средства ПВО оказались не в состоянии отразить удар возмездия во всех регионах.
Третье боевое применение в ходе СВО комплекса "Орешник" на Украине удалось снять на видео с разных точек. Такие ракеты по гаражам не прилетают. На стратегический объект в Белой Церкви гиперзвуковые суббоеприпасы "Орешника" шли группами "шесть по шесть". И подземные бункеры в Белой Церкви стали могилой для многих высокопоставленных военных советников НАТО.
Гиперзвуковыми ракетами разных типов 24 мая в Киеве поражены главный штаб Сухопутных войск, объекты ГУР/СБУ, подземные объекты в районе станций метро "Крещатик" и "Лукьяновская" – ракетный завод "Артем", и сборочное производство ударных дронов FP-1. Уничтожены важные цели в Харькове, Черкассах и Полтаве. Горели авиабазы Староконстантинов и Канатово, Житомирский бронетанковый завод и другие предприятия ВПК.
Впервые применен сухопутный "Циркон" (новая платформа изначально морской ракеты), который летает на скоростях до 9 Махов — более 11000 км/час. Три ракеты 3М22 "Циркон" из Курской области достигли целей в Киеве за три минуты. В России ожидают продолжения подобных — сокрушительных ударов, ускоряющих ход СВО.
"Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее!", — заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, аккумулируя общественный дискурс. После четырех лет опосредствованной войны с Западом не должно оставаться иллюзий: если враг не сдается его уничтожают — на передовой и в глубоком оперативном тылу.
Когда слепцам безумцы вожаки
Запад болезненно отреагировал на массированный гиперзвуковой удар России по натовским марионеткам и объектам ВСУ. Европейские лидеры 24 мая остро ощутили собственную военно-политическую ничтожность. Поэтому громко осудили применение ракет средней дальности "Орешник", способных нести ядерные боеголовки. Назвали удар возмездия "эскалацией".
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие европейские соучастники преступлений ВСУ были "шокированы". Верховный представитель ЕС Кая Каллас назвала применение "Орешника" ядерным шантажом и "безрассудном балансированием на грани ядерной войны". Испуганная Польша в ночь на 24 мая подняла истребители F-16 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения сил НАТО.
Один из главных террористов бандеровского режима Кирилл Буданов безрассудно заявил: "Это война против нашей культуры, памяти и идентичности. На протяжении веков Москва пыталась уничтожить все, что делает нас украинцами".
Заметим, до начала XX века никто в мире не знал о существовании Украины, которую Ленин придумал в ходе социалистической революции. Короткий период самостоятельности этого "государства" с 1991 года оказался крайне неудачным экспериментом. Главные герои современной "идентичности" — Бандера, Мельник и Шухевич — вообще-то уроженцы Австро-Венгрии, не имеющие корней на окраине России.
Киев потребовал "немедленного" созыва заседания СБ ООН, однако хвост не может вилять собакой. Которая откровенно "поджала хвост". Американский журнал Military Watch 24 мая неслучайно напомнил: "С апреля источники в Российском правительстве неоднократно выступали с явными предупреждениями относительно европейского производства и поставок БПЛА на Украину, указывая, что задействованные объекты могут стать целями для ударов". На Западе запоздало осознают стратегическое поражение.
"Адская молотилка" гиперзвуковыми ракетами способствует ускорению прозрения ЕС и НАТО. Российский посол в Лондоне Андрей Келин ранее заявил: первое применение "Орешника" значительно повлияло на британскую политику в отношении Москвы, и вынудило Лондон занять более осторожную позицию в отношении эскалации и "украинских глубоких ударов по российским целям". Ударов британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. И все же, велика геополитическая инерция.
Пока противник безрассудно применяет по Белгороду и другим российским городам ракеты РСЗО MLRS M270 американского производства, собранные в ЕС ударные беспилотники и безэкипажные катера, Дамоклов меч российского ядерного удара по странам НАТО технологически трансформируется из потенциальной угрозы в прямую неизбежность.
Пока невредимы Зеленский и мосты через Днепр, необходимо гиперзвуковое продолжение и ускорение СВО. Мог ли Тарас Бульба отрубить предателю Андрею только руку, оставив прочее "для перевоспитания"? Разумеется, нет. Вот, и предательское псевдогосударство должно быть приведено в исходное состояние — всеми средствами.
