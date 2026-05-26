https://uz.sputniknews.ru/20260526/uzbekistan-kurban-bayram-skidki-na-vnutrenniy-turizm-57868722.html

В Узбекистане по случаю Курбан хайита введены скидки на внутренний туризм

В Узбекистане по случаю Курбан хайита введены скидки на внутренний туризм

Sputnik Узбекистан

Скидки в период Курбан байрама действуют для туристов, путешествующих по регионам страны, посетителей музеев и объектов культурного наследия. Отдельные льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью, пожилых граждан и детей при посещении святынь и мест паломничества.

2026-05-26T11:02+0500

2026-05-26T11:02+0500

2026-05-26T11:57+0500

туризм

комитет по туризму

паломничество

узбекистан

скидки

курбан хайит

лица с инвалидностью

пожилые люди

льготы

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/15/57754891_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_11286658c3c105654c75e6411b92df0b.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Согласно решению президента страны, в связи со священным праздником Курбан хайит для жителей Узбекистана установлены пять выходных дней подряд. Праздничный период направлен на создание благоприятных условий для отдыха граждан и развития внутреннего туризма. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по туризму Республики Узбекистан.В рамках инициативы по организации содержательного досуга населения в праздничные дни и привлечению граждан к путешествиям по стране Комитет по туризму Узбекистана вводит специальные скидки по всей республике в период с 27 по 31 мая 2026 года.В частности, средства размещения, работающие в регионах страны, предоставляют скидки до 20% на свои услуги. Также предусмотрено снижение стоимости входных билетов до 10% во все государственные музеи и объекты культурного наследия, находящиеся в ведении Агентство культурного наследия Узбекистана.Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для посетителей святынь и мест паломничества. В дни празднования Курбан хайита вход в такие объекты будет бесплатным для лиц с инвалидностью, пожилых граждан и детей младшего возраста.Ожидается, что комплекс мер позволит стимулировать внутренние поездки, поддержать туристическую отрасль регионов и расширить доступ граждан к культурным и историческим объектам страны в период праздничных выходных.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

туризм, комитет по туризму, паломничество, узбекистан, скидки, курбан хайит, лица с инвалидностью, пожилые люди, льготы