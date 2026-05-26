В Узбекистане по случаю Курбан хайита введены скидки на внутренний туризм
Скидки в период Курбан байрама действуют для туристов, путешествующих по регионам страны, посетителей музеев и объектов культурного наследия. Отдельные льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью, пожилых граждан и детей при посещении святынь и мест паломничества.
2026-05-26T11:57+0500
11:02 26.05.2026 (обновлено: 11:57 26.05.2026)
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik.
Согласно решению президента страны, в связи со священным праздником Курбан хайит для жителей Узбекистана установлены пять выходных дней подряд. Праздничный период направлен на создание благоприятных условий для отдыха граждан и развития внутреннего туризма. Об этом сообщили
в пресс-службе Комитета по туризму Республики Узбекистан.
В рамках инициативы по организации содержательного досуга населения в праздничные дни и привлечению граждан к путешествиям по стране Комитет по туризму Узбекистана вводит специальные скидки по всей республике в период с 27 по 31 мая 2026 года.
В частности, средства размещения, работающие в регионах страны, предоставляют скидки до 20% на свои услуги. Также предусмотрено снижение стоимости входных билетов до 10% во все государственные музеи и объекты культурного наследия, находящиеся в ведении Агентство культурного наследия Узбекистана.
Кроме того, предусмотрены дополнительные льготы для посетителей святынь и мест паломничества. В дни празднования Курбан хайита вход в такие объекты будет бесплатным для лиц с инвалидностью, пожилых граждан и детей младшего возраста.
Ожидается, что комплекс мер позволит стимулировать внутренние поездки, поддержать туристическую отрасль регионов и расширить доступ граждан к культурным и историческим объектам страны в период праздничных выходных.