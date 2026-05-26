Узбекистанские гимнастки завоевали четыре золота и бронзу на чемпионате Азии

Сборная Узбекистана завоевала 5 медалей на Чемпионате Азии который проходил в столице Кыргызстана.

2026-05-26T16:54+0500

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке на арене "Жаштык" 23–26 мая состоялся чемпионат Азии по художественной гимнастике. В очередной соревновательный день сборная Узбекистана продолжила успешное выступление и пополнила медальную копилку. Об этом сообщает НОК.По итогам выступлений узбекские гимнастки завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.В индивидуальном многоборье среди взрослых чемпионкой Азии вновь стала Тахмина Икромова. Еще одно золото команда завоевала в групповом многоборье среди взрослых. В юниорской программе победу одержала Сабина Кагирова в упражнении с мячом, а также юниорская группа — в упражнении с пятью мячами.Бронзовую медаль в индивидуальном многоборье среди взрослых завоевала Наталья Усова.Таким образом, по итогам дня сборная Узбекистана пополнила медальную копилку четырьмя золотыми и одной бронзовой наградами.Соревнования среди юниоров проводятся в 21-й раз, а среди сеньоров — в 17-й раз. В чемпионат участвовали около 200 гимнасток из 19 стран Азии. Среди них представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таиланда, Монголии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Лаоса, Таджикистана и других государств.Гимнастки, показавшие лучшие результаты на чемпионате Азии, получат возможность принять участие в Азиатских играх и чемпионате мира.

