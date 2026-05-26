Узбекистанские гимнастки завоевали четыре золота и бронзу на чемпионате Азии
16:54 26.05.2026 (обновлено: 17:06 26.05.2026)
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Подписаться
Сборная Узбекистана завоевала 5 медалей на чемпионате Азии, который проходил в столице Кыргызстана. Представительница республики Тахмина Икромова в очередной раз стала чемпионкой Азии.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке на арене "Жаштык" 23–26 мая состоялся чемпионат Азии по художественной гимнастике. В очередной соревновательный день сборная Узбекистана продолжила успешное выступление и пополнила медальную копилку. Об этом сообщает НОК.
По итогам выступлений узбекские гимнастки завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.
В индивидуальном многоборье среди взрослых чемпионкой Азии вновь стала Тахмина Икромова.
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Еще одно золото команда завоевала в групповом многоборье среди взрослых. В юниорской программе победу одержала Сабина Кагирова в упражнении с мячом, а также юниорская группа — в упражнении с пятью мячами.
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Бронзовую медаль в индивидуальном многоборье среди взрослых завоевала Наталья Усова.
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Таким образом, по итогам дня сборная Узбекистана пополнила медальную копилку четырьмя золотыми и одной бронзовой наградами.
Соревнования среди юниоров проводятся в 21-й раз, а среди сеньоров — в 17-й раз. В чемпионат участвовали около 200 гимнасток из 19 стран Азии. Среди них представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таиланда, Монголии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Лаоса, Таджикистана и других государств.
Гимнастки, показавшие лучшие результаты на чемпионате Азии, получат возможность принять участие в Азиатских играх и чемпионате мира.