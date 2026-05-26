Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260526/uzbekistanskie-gimnastki-zavoevali-chetyre-zolota-i-bronzu-na-chempionate-azii-57881213.html
Узбекистанские гимнастки завоевали четыре золота и бронзу на чемпионате Азии
Узбекистанские гимнастки завоевали четыре золота и бронзу на чемпионате Азии
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана завоевала 5 медалей на Чемпионате Азии который проходил в столице Кыргызстана.
2026-05-26T16:54+0500
2026-05-26T17:06+0500
спорт
спортивные соревнования
гимнастика
кыргызстан
чемпионат азии
тахмина икромова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57881664_0:71:2560:1511_1920x0_80_0_0_e172dc5e14cb65eac06ba45b8de5a118.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке на арене "Жаштык" 23–26 мая состоялся чемпионат Азии по художественной гимнастике. В очередной соревновательный день сборная Узбекистана продолжила успешное выступление и пополнила медальную копилку. Об этом сообщает НОК.По итогам выступлений узбекские гимнастки завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.В индивидуальном многоборье среди взрослых чемпионкой Азии вновь стала Тахмина Икромова. Еще одно золото команда завоевала в групповом многоборье среди взрослых. В юниорской программе победу одержала Сабина Кагирова в упражнении с мячом, а также юниорская группа — в упражнении с пятью мячами.Бронзовую медаль в индивидуальном многоборье среди взрослых завоевала Наталья Усова.Таким образом, по итогам дня сборная Узбекистана пополнила медальную копилку четырьмя золотыми и одной бронзовой наградами.Соревнования среди юниоров проводятся в 21-й раз, а среди сеньоров — в 17-й раз. В чемпионат участвовали около 200 гимнасток из 19 стран Азии. Среди них представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таиланда, Монголии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Лаоса, Таджикистана и других государств.Гимнастки, показавшие лучшие результаты на чемпионате Азии, получат возможность принять участие в Азиатских играх и чемпионате мира.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57881664_226:0:2334:1581_1920x0_80_0_0_672387c689882e88299295f871993f35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, спортивные соревнования, гимнастика, кыргызстан, чемпионат азии, тахмина икромова
спорт, спортивные соревнования, гимнастика, кыргызстан, чемпионат азии, тахмина икромова

Узбекистанские гимнастки завоевали четыре золота и бронзу на чемпионате Азии

16:54 26.05.2026 (обновлено: 17:06 26.05.2026)
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
© НОК Узбекистана
Подписаться
Сборная Узбекистана завоевала 5 медалей на чемпионате Азии, который проходил в столице Кыргызстана. Представительница республики Тахмина Икромова в очередной раз стала чемпионкой Азии.
ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. В Бишкеке на арене "Жаштык" 23–26 мая состоялся чемпионат Азии по художественной гимнастике. В очередной соревновательный день сборная Узбекистана продолжила успешное выступление и пополнила медальную копилку. Об этом сообщает НОК.
По итогам выступлений узбекские гимнастки завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.
В индивидуальном многоборье среди взрослых чемпионкой Азии вновь стала Тахмина Икромова.
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Еще одно золото команда завоевала в групповом многоборье среди взрослых. В юниорской программе победу одержала Сабина Кагирова в упражнении с мячом, а также юниорская группа — в упражнении с пятью мячами.
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Бронзовую медаль в индивидуальном многоборье среди взрослых завоевала Наталья Усова.
© НОК УзбекистанаЧемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2026
Чемпионат Азии по художественной гимнастике в Кыргызстане.
© НОК Узбекистана
Таким образом, по итогам дня сборная Узбекистана пополнила медальную копилку четырьмя золотыми и одной бронзовой наградами.
Соревнования среди юниоров проводятся в 21-й раз, а среди сеньоров — в 17-й раз. В чемпионат участвовали около 200 гимнасток из 19 стран Азии. Среди них представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Таиланда, Монголии, Малайзии, Сингапура, Филиппин, Лаоса, Таджикистана и других государств.
Гимнастки, показавшие лучшие результаты на чемпионате Азии, получат возможность принять участие в Азиатских играх и чемпионате мира.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0