Петербург и Ташкент планируют расширять сотрудничество в медицине и благоустройстве
Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков прибыл в Санкт-Петербург по приглашению губернатора для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню основания города.
2026-05-27T13:09+0500
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Санкт-Петербург и Ташкент намерены развивать сотрудничество в сфере медицины, благоустройства и фармацевтики, сообщила
пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
Состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с главой Ташкента Шавкатом Умурзаковым. Делегация из Ташкента прибыла в Петербург по приглашению губернатора для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню основания города. На встрече обсуждались вопросы делового и гуманитарного сотрудничества.
"Искренне признателен, что вы откликнулись на приглашение посетить Петербург в период празднования дня его рождения. Сотрудничество с Ташкентом — один из приоритетов международного сотрудничества Петербурга. Мы ведем интенсивный диалог, налажен регулярный обмен делегациями", – отметил Беглов на встрече.
В рамках визита делегация Ташкента посетила Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе, который проводит уникальные исследования в области протезирования и хирургии. В его составе действует крупнейший в стране ожоговый центр, где используются клеточные технологии. В ближайших планах – строительство многофункционального центра с дневным стационаром и Учебного центра для подготовки специалистов. Губернатор пригласил врачей из Узбекистана на курсы повышения квалификации, которые проводятся в институте.
Он предложил наладить прямые контакты специалистов Онкологической и радиологической комплексной клиники, которая уже второй год работает в Ташкенте, и Медицинского института имени Березина в Петербурге – ведущего центра протонной терапии, ядерной медицины и молекулярной диагностики. Институт планирует открыть в следующем году филиал в столице Узбекистана.
Сообщается, что стороны подтвердили заинтересованность в укреплении контактов между технопарками и особыми экономическими зонами двух городов. Узбекская делегация ознакомилась с одной из площадок ОЭЗ "Санкт-Петербург", на которой работает современное фармацевтическое производство. Фармацевтический кластер Северной столицы насчитывает 24 крупных предприятия, которые выпускают 460 видов лекарств и субстанций, в том числе жизненно важных. Петербург готов наладить поставки препаратов и медицинской техники в Узбекистан.
Узбекская делегация также намерена изучить петербургский опыт по созданию комфортной городской среды. Беглов сообщил, что за последние годы в Петербурге благоустроено более 340 общественных пространств. Еще около 50 – в планах на этот год.
Отмечается, что узбекская сторона планирует проведение Дней Ташкента в Петербурге летом этого года. Также планируется открытие здесь Торгового дома Ташкента. По словам Беглова, Петербург готов оказать содействие в подборе площадки.