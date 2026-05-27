Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Установление контроля над Грановым в Харьковской области создает условия для дальнейшего наступления Вооруженных сил России в направлении Казачьей Лопани.
2026-05-27T16:15+0500
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка, сообщили в Минобороны РФ.Освобождение этого села не только расширяет полосу безопасности в регионе, но и создает условия для дальнейшего наступления в направлении логистического центра ВСУ в районе Казачьей Лопани, подчеркнули в ведомстве.В зоне действий российской группировки ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное и Старица Харьковской области.В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанское, Краснополье и Катериновка, добавляется в сообщении.Контроль над Воздвижевкой в Запорожской области имеет большое тактическое значение: этот населенный пункт был ключевым узлом обороны ВСУ к западу от реки Гайчур. При освобождении села бойцы группировки "Восток" зачистили более 530 зданий, противник потерял свыше двух рот.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области.ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
16:15 27.05.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевое слаживание штурмовиков группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - Sputnik Узбекистан
Контроль над Грановым в Харьковской области создаст условия для дальнейшего наступления Вооруженных сил России в направлении Казачьей Лопани.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Гранов и Воздвижевка, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области", — говорится в сводке.
Освобождение этого села не только расширяет полосу безопасности в регионе, но и создает условия для дальнейшего наступления в направлении логистического центра ВСУ в районе Казачьей Лопани, подчеркнули в ведомстве.

"Установление контроля над населенным пунктом не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и создает условия для дальнейшего наступления наших подразделений в направлении логистического центра ВСУ в районе села Казачья Лопань", — говорится в сообщении.

В зоне действий российской группировки ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное и Старица Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанское, Краснополье и Катериновка, добавляется в сообщении.
Контроль над Воздвижевкой в Запорожской области имеет большое тактическое значение: этот населенный пункт был ключевым узлом обороны ВСУ к западу от реки Гайчур. При освобождении села бойцы группировки "Восток" зачистили более 530 зданий, противник потерял свыше двух рот.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ", — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области.
ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
