Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260527/skorost-bezopasnost-uzbekistan-dorogi-aeroporty-novogo-pokoleniya-57896642.html
В Узбекистане планируют построить альтернативную автомагистраль "Ташкент – Самарканд"
В Узбекистане планируют построить альтернативную автомагистраль "Ташкент – Самарканд"
Sputnik Узбекистан
Президент Шавкат Мирзиёев рассмотрел вопросы развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли. 27.05.2026, Sputnik Узбекистан
2026-05-27T11:08+0500
2026-05-27T11:22+0500
президент узбекистана
транспорт
дорога
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55182441_0:73:1106:695_1920x0_80_0_0_93dbdce5cff9ec034e74ca8642249b1e.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте рассмотрен проект строительства новой альтернативной автомобильной дороги "Ташкент – Самарканд", которая станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны и направлена на укрепление транспортной связанности регионов и развитие транзитного потенциала.Как сообщила пресс-служба главы государства, проект предусматривает создание современной магистрали протяженностью 282 километра, которая пройдет по территории Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей, обеспечивая более быстрое и эффективное сообщение между ключевыми экономическими центрами страны.Новая дорога категории I-а будет выполнена с цементобетонным покрытием и включать три полосы движения в каждом направлении. Расчётная скорость движения составит до 150 км/ч, что позволит существенно сократить время в пути между столицей и Самаркандом.В рамках проекта планируется строительство масштабной транспортной инфраструктуры: транспортные развязки, тоннельные переходы, мосты, путепроводы и дренажные сооружения. Кроме того, предусмотрено внедрение интеллектуальной транспортной системы, направленной на повышение безопасности дорожного движения и эффективности транспортных потоков.Особое внимание уделено развитию придорожной инфраструктуры. Проект включает строительство 12 терминалов, сервисных объектов для водителей и пассажиров, а также внедрение системы весового контроля для грузового автотранспорта.Глава государства поручил ускорить переговоры с потенциальными инвесторами и в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта. Инициатива рассматривается как стратегически важная для дальнейшего развития национальной транспортной сети и усиления транзитной роли страны в регионе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55182441_68:0:1051:737_1920x0_80_0_0_2b769ed220963c54abe539a8c9787b15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистана, транспорт, дорога
президент узбекистана, транспорт, дорога

В Узбекистане планируют построить альтернативную автомагистраль "Ташкент – Самарканд"

11:08 27.05.2026 (обновлено: 11:22 27.05.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовТранспортное движение по улице Буюк Ипак Йули
Транспортное движение по улице Буюк Ипак Йули - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Подписаться
Президент Шавкат Мирзиёев рассмотрел вопросы развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте рассмотрен проект строительства новой альтернативной автомобильной дороги "Ташкент – Самарканд", которая станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны и направлена на укрепление транспортной связанности регионов и развитие транзитного потенциала.
Как сообщила пресс-служба главы государства, проект предусматривает создание современной магистрали протяженностью 282 километра, которая пройдет по территории Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей, обеспечивая более быстрое и эффективное сообщение между ключевыми экономическими центрами страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры.
Президент ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2026
Президент ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Новая дорога категории I-а будет выполнена с цементобетонным покрытием и включать три полосы движения в каждом направлении. Расчётная скорость движения составит до 150 км/ч, что позволит существенно сократить время в пути между столицей и Самаркандом.
В рамках проекта планируется строительство масштабной транспортной инфраструктуры: транспортные развязки, тоннельные переходы, мосты, путепроводы и дренажные сооружения. Кроме того, предусмотрено внедрение интеллектуальной транспортной системы, направленной на повышение безопасности дорожного движения и эффективности транспортных потоков.
Особое внимание уделено развитию придорожной инфраструктуры. Проект включает строительство 12 терминалов, сервисных объектов для водителей и пассажиров, а также внедрение системы весового контроля для грузового автотранспорта.
"В рамках проекта предусмотрено строительство 12 транспортных развязок, 60 тоннельных переходов, 91 моста, 16 путепроводов, 258 дренажных сооружений, а также внедрение интеллектуальной транспортной системы. Кроме того, планируется создание 12 терминалов, объектов придорожной инфраструктуры и системы весового контроля", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры.
Президент ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2026
Президент ознакомился с презентацией по развитию транспортной инфраструктуры.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства поручил ускорить переговоры с потенциальными инвесторами и в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта. Инициатива рассматривается как стратегически важная для дальнейшего развития национальной транспортной сети и усиления транзитной роли страны в регионе.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0