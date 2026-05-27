В Узбекистане планируют построить альтернативную автомагистраль "Ташкент – Самарканд"

Президент Шавкат Мирзиёев рассмотрел вопросы развития транспортной инфраструктуры и реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли. 27.05.2026, Sputnik Узбекистан

2026-05-27T11:22+0500

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Ташкенте рассмотрен проект строительства новой альтернативной автомобильной дороги "Ташкент – Самарканд", которая станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны и направлена на укрепление транспортной связанности регионов и развитие транзитного потенциала.Как сообщила пресс-служба главы государства, проект предусматривает создание современной магистрали протяженностью 282 километра, которая пройдет по территории Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей, обеспечивая более быстрое и эффективное сообщение между ключевыми экономическими центрами страны.Новая дорога категории I-а будет выполнена с цементобетонным покрытием и включать три полосы движения в каждом направлении. Расчётная скорость движения составит до 150 км/ч, что позволит существенно сократить время в пути между столицей и Самаркандом.В рамках проекта планируется строительство масштабной транспортной инфраструктуры: транспортные развязки, тоннельные переходы, мосты, путепроводы и дренажные сооружения. Кроме того, предусмотрено внедрение интеллектуальной транспортной системы, направленной на повышение безопасности дорожного движения и эффективности транспортных потоков.Особое внимание уделено развитию придорожной инфраструктуры. Проект включает строительство 12 терминалов, сервисных объектов для водителей и пассажиров, а также внедрение системы весового контроля для грузового автотранспорта.Глава государства поручил ускорить переговоры с потенциальными инвесторами и в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта. Инициатива рассматривается как стратегически важная для дальнейшего развития национальной транспортной сети и усиления транзитной роли страны в регионе.

