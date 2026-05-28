Беларусь будет развивать сотрудничество в науке и инновациях с РУз и другими странами ШОС

Sputnik Узбекистан

2026-05-28T11:00+0500

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Беларусь будет развивать сотрудничество в науке и инновациях с Узбекистаном и другими странами ШОС, сообщает БелТА.Об этом заявила зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям РБ Татьяна Столярова на совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС, которое прошло в Бишкеке в гибридном формате.В совещании участвовали представители Беларуси, Узбекистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана.В 2024 году Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и присоединилась к межправительственному соглашению о научно-техническом сотрудничестве.Речь шла о ключевых направлениях научно-технической политики, совместных исследовательских проектах и мерах по расширению взаимодействия. Отдельное внимание уделили международной кооперации и внедрению финансируемых научно-технологических инициатив.Одним из главных результатов встречи стало согласование проекта программы "Зеленый технологический коридор" ШОС, направленной на развитие экологически ориентированных технологий.Также участники поддержали итоги первого конкурса совместных научно-исследовательских проектов ШОС и подтвердили готовность продолжать такие инициативы."Беларусь стремится к дальнейшему активному сотрудничеству в сфере науки и инноваций в рамках ШОС, разработке и реализации научно-технических программ и проектов в областях, представляющих взаимный интерес, активизации трансфера технологий на взаимовыгодных партнерских условиях", — подчеркнула Татьяна Столярова.

