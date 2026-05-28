ЕЭК и Узбекистан начали обсуждать новый План совместных мероприятий на трехлетний период

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии рассказал о том, как Правительство Узбекистана и ЕЭК взаимодействуют в рамках совместной рабочей группы

2026-05-28T16:01+0500

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. ЕЭК и Узбекистан уже начали обсуждение нового Плана совместных мероприятий на трехлетний период, сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияр Иманалиев.В ходе видеомоста Москва-Астана-Минск-Ереван-Бишкек в МПЦ Sputnik Казахстан он также рассказал, что действующий план работы с Узбекистаном на 2024-2026 годы, как с государством наблюдателем при ЕАЭС истекает в октябре этого года.Следующий трехлетний план охватывает широкий спектр вопросов.Также, по словам министра, есть запросы Узбекистана на подключение к технологическим платформам, на которых размещена информация об инвестпроектах, потребностях в тех или иных видах товаров, имеется возможность поиска партнеров.Также ведется работа по взаимодействию в сфере развития инфраструктуры транспортных коридоров.В рамках статуса наблюдателя Узбекистан во многом сумел обеспечить диалог с ЕАЭС по отраслевым направлениям. И, как результат, за последние четыре года товарооборот ЕАЭС с Узбекистаном вырос на 80%, в том числе растут объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиасообщений, растет также число совместных предприятий с государствами-членами Союза, и на сегодняшний день достигло 5 000.Видеомост состоялся в рамках проходящего в Астане 28-29 мая V Евразийского экономического форума, приуроченного к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.Речь также шла о том, как ИИ помогает прогнозировать экономику стран Союза, как ЕАЭС укрепляет свою инвестиционную привлекательность, как складывается сотрудничество с европейскими и азиатскими инвесторами в нынешних геоэкономических условиях, какие направления работы наиболее приоритетны в сфере "бесшовного" транзита" и развития транспортного потенциала ЕАЭС.

