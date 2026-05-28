Кто из мировых лидеров поздравил Шавката Мирзиёева с Курбан хайитом
© iStock / Cecilie_Arcurs
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В связи со священным праздником Курбан хайит – Ийд аль-Адха, на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева поступают поздравительные послания от глав иностранных государств и правительств, руководителей авторитетных международных и региональных организаций, видных политических, общественных и религиозных деятелей. Об этом сообщает пресс-служба лидера страны.
Свои поздравления направили:
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев;
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров;
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон;
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев;
первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев;
Президент Турецкой Республики Режеп Тайип Эрдоган;
Президент Арабской Республики Египет Абдельфаттах ас-Сиси;
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахаян;
Вице-президент, Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель эмирата Дубай Шейх Мухаммад бин Рашид Аль Мактум;
Вице-президент, заместитель Премьер-министра, министр по делам Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян;
заместитель Премьер-министра, министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Сейф бин Заид Аль Нахаян;
Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах;
Наследный принц Государства Кувейт Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах;
Король Хашемитского Королевства Иордания Абдалла II;
Султан Омана Хейсам бен Тарик;
Король Бахрейна Хамад бин Иса аль Халифа;
Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун;
Президент Государства Палестина Махмуд Аббас;
государственный министр – член Совета Министров Королевства Саудовской Аравии Турки бин Мухаммад бин Фахд бин Абдулазиз Аль Сауд;
генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хуссейн Иброхим Таха;
генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев;
председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.
В своих посланиях зарубежные партнеры выражают искреннее уважение, желают мира, благополучия и процветания многонациональному народу Узбекистана, высоко оценивают реформы по обеспечению свободы совести и убеждений, достижению устойчивого развития, проявление заботы о каждом человеке в стране, подтверждают приверженность дальнейшему укреплению отношений дружбы и многопланового сотрудничества.
Поздравления продолжают поступать, добавили в пресс-службе.