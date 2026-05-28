В Астане стартовал V Евразийский экономический форум

Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран ЕАЭС. В рамках форума проходят 32 тематические сессии по вопросам экономической интеграции, торговли, промкооперации, транспорта и цифрового развития

2026-05-28T13:33+0500

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Астане стартовал V Евразийский экономический форум, сообщает Sputnik Казахстан.Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран ЕАЭС.Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".В рамках форума проходят 32 тематические сессии по вопросам экономической интеграции, торговли, промкооперации, транспорта и цифрового развития.В частности, речь идет о пользе внедрения и применения искусственного интеллекта на территории государств Союза.По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина, увеличение товарооборота — это работа людей и заводов, а также различных органов. Эта работа останется в руках человека, а вот ИИ позволит сжать рутинные процессы и сделать их более прозрачными и легкими.Также ожидают подписание 14 соглашений, меморандумов, программ сотрудничества. Кроме деловой программы, участников ждет выставочная ярмарка, посвященная практическим вопросам бизнеса.Субботин подчеркнул, что каждая страна Союза вносит свой вклад в процесс цифровизации.Участники сессии "Евразийская торговля и логистика в режиме нового времени" подчеркнули, что цифровизация сегодня становится не только технологическим трендом, но и практическим инструментом повышения скорости, прозрачности и конкурентоспособности торговых и логистических процессов в условиях трансформации мировой экономики и международной торговли.Участие в V Евразийском экономическом форуме принимает президент России Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Казахстане.В этом году Евразийский экономический форум проводится под председательством Казахстана. Завершится он 29 мая.

