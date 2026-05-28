В Астане стартовал V Евразийский экономический форум
Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран ЕАЭС. В рамках форума проходят 32 тематические сессии по вопросам экономической интеграции, торговли, промкооперации, транспорта и цифрового развития
2026-05-28T13:33+0500
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Астане стартовал V Евразийский экономический форум, сообщает Sputnik Казахстан.
Мероприятие объединило представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества стран ЕАЭС.
Главная тема – "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
В рамках форума проходят 32 тематические сессии по вопросам экономической интеграции, торговли, промкооперации, транспорта и цифрового развития.
В частности, речь идет о пользе внедрения и применения искусственного интеллекта на территории государств Союза.
По словам министра по техническому регулированию ЕЭК Александра Субботина, увеличение товарооборота — это работа людей и заводов, а также различных органов. Эта работа останется в руках человека, а вот ИИ позволит сжать рутинные процессы и сделать их более прозрачными и легкими.
"Это описание товаров, прохождение каких-то процедур регистрации, подтверждение соответствия... То есть, в любом направлении, что касаемо техрегулирования, получения ветеринарных сертификатов - он (ИИ — прим.ред.) просто сократит время прохождения этих барьеров. Мы сейчас изменяем техрегламент, адаптируем, алгоритм изменения техрегламента громоздкий, и мы уже сократили его на 150 дней. И если раньше, чтобы получить и найти какой-то сертификат надо было несколько дней, а то и недель отправлять запросы, то сейчас это можно будет сделать просто кликом кнопки и система выгружает уже подтвержденные документы на границе, где сидит человек и пропускает товары в другую страну ", — пояснил он.
Также ожидают подписание 14 соглашений, меморандумов, программ сотрудничества. Кроме деловой программы, участников ждет выставочная ярмарка, посвященная практическим вопросам бизнеса.
Субботин подчеркнул, что каждая страна Союза вносит свой вклад в процесс цифровизации.
Участники сессии "Евразийская торговля и логистика в режиме нового времени" подчеркнули, что цифровизация сегодня становится не только технологическим трендом, но и практическим инструментом повышения скорости, прозрачности и конкурентоспособности торговых и логистических процессов в условиях трансформации мировой экономики и международной торговли.
Участие в V Евразийском экономическом форуме принимает президент России Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Казахстане.
В этом году Евразийский экономический форум проводится под председательством Казахстана. Завершится он 29 мая.