В Астане состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета в узком составе
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием президента России Владимира Путина.Мероприятие началось со встречи в узком формате, на ней также присутствуют лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и вице-премьер Армении Мгер Григорян. Ожидается, что они обсудят в закрытом режиме планы Еревана по вступлению в ЕС.Затем заседание продолжится в расширенном формате, к нему подключатся глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.Нынешнее заседание ВЕЭС — первое в этом году и 26-е с момента начала работы ЕАЭС.На заседании лидеры заслушают доклады, в том числе о выполнении Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и об итогах 20-летней деятельности Евразийского банка развития. Также ожидаются решения о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией — о внесении изменений в аналогичный договор.Путин находится в Астане с трехдневным государственным визитом. В четверг он провел переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. После этого стороны подписали совместные документы, включая заявление об основах дружбы и добрососедства.
13:50 29.05.2026 (обновлено: 14:27 29.05.2026)
