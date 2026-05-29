Цифровизация оказывает значительное влияние на рост экономики ЕАЭС — ЕЭК

Цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми драйверами экономического роста стран ЕАЭС, повышая гибкость экономики и ускоряя адаптацию к новым логистическим и рыночным условиям, считает эксперт.

2026-05-29T14:26+0500

еаэс

цифровизация

экономика

евразийский экономический союз

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Цифровизация и искусственный интеллект, стоящие на повестке Евразийского экономического форума, крайне важны, заявил директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев в интервью Sputnik Казахстан.К тому же, цифровизация и искусственный интеллект делают экономику более гибкой и более адаптивной к меняющейся структуре.Также он поделился своим видением по развитию экономики государств Союза в ближайшее время. И затронул вопрос инфляции — болезненный для стран ЕАЭС.Улучшение экономической ситуации в России наступит в 2026 году, а в остальных странах позже, отметил он.В пример представитель ЕЭК привел Россию, когда впервые в 2015 году для тарифов ЖКХ была реализована формула "инфляция минус".Также он поделился прогнозом по экономике Союза. "В 2024 году наблюдался достаточно сильный рост экономики в ЕАЭС, выше среднемирового, в 2025-м произошло замедление, некоторые страны показали блестящие результаты, как например Казахстан — 6,5%, в районе 10% росла Киргизия, но это малая экономика. А Россия — 1%. Я думаю, что в этом году доля ЕАЭС от мировой экономики продолжит сокращаться, как ни печально", — отметил Алексей Ведев.

