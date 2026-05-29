Цифровизация оказывает значительное влияние на рост экономики ЕАЭС — ЕЭК
2026-05-29T14:36+0500
еаэс, цифровизация, экономика, евразийский экономический союз
14:26 29.05.2026 (обновлено: 14:36 29.05.2026)
Цифровизация и искусственный интеллект становятся ключевыми драйверами экономического роста стран ЕАЭС, повышая гибкость экономики и ускоряя адаптацию к новым логистическим и рыночным условиям, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Цифровизация и искусственный интеллект, стоящие на повестке Евразийского экономического форума, крайне важны, заявил директор департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев в интервью Sputnik Казахстан.
"Цифровизация экономики может выступить фактором среднесрочного экономического роста. Проблема состоит в том, что услуги ВВП занимают порядка 50% и конечно же, цифровизация существенно ускоряет экономический рост. Если производительность труда и его эффект приходят с годами, даже десятилетиями, то сейчас все происходит достаточно быстро. Месяц, год — и буквально наша жизнь преображается до неузнаваемости", — отметил Ведев.
К тому же, цифровизация и искусственный интеллект делают экономику более гибкой и более адаптивной к меняющейся структуре.
"Интересы ЕАЭС смещаются в сторону Юго-Восточной Азии, это совершенно другая логистика, и цифровизация в экономике конечно очень сильно помогает", — сказал Алексей Ведев.
Также он поделился своим видением по развитию экономики государств Союза в ближайшее время. И затронул вопрос инфляции — болезненный для стран ЕАЭС.
"Проблема последних двух лет состоит в том, что страны ЕАЭС столкнулись с достаточно высокой инфляцией и национальные банки вынуждены бороться с ней повышением ключевой ставки. Конечно, дорогие деньги замедляют экономический рост, это объективный процесс, и видимо текущий год будет годом невысокого роста и скорее всего, адаптации к будущему развитию", — заявил эксперт.
Улучшение экономической ситуации в России наступит в 2026 году, а в остальных странах позже, отметил он.
"В общем-то наметились, особенно Казахстан и Киргизия, достаточно высокая двузначная инфляция. Она связана с рядом проблем, в том числе с девальвацией национальных валют и с высокими тарифами в ЖКХ. Я думаю, что тарифы ЖКХ — это достаточно опасная тема с точки зрения инфляции, вносит существенный вклад в удорожание услуг для населения. И поэтому, конечно же, надо это ограничивать", — сказал Ведев.
В пример представитель ЕЭК привел Россию, когда впервые в 2015 году для тарифов ЖКХ была реализована формула "инфляция минус".
"То есть, если у нас таргет 4%, то тариф, а это железнодорожные перевозки, электроэнергия и газ, они не могут быть для населения выше 4%", — подчеркнул директор департамента ЕЭК.
Также он поделился прогнозом по экономике Союза.
"В 2024 году наблюдался достаточно сильный рост экономики в ЕАЭС, выше среднемирового, в 2025-м произошло замедление, некоторые страны показали блестящие результаты, как например Казахстан — 6,5%, в районе 10% росла Киргизия, но это малая экономика. А Россия — 1%. Я думаю, что в этом году доля ЕАЭС от мировой экономики продолжит сокращаться, как ни печально", — отметил Алексей Ведев.