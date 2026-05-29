https://uz.sputniknews.ru/20260529/ekonomika-eaes-prevysila-3-trln-vvp-soyuza-vyros-za-pyat-let-57948273.html

Экономика ЕАЭС превысила $3 трлн: ВВП Союза вырос на 16,6% за пять лет

Экономика ЕАЭС превысила $3 трлн: ВВП Союза вырос на 16,6% за пять лет

Sputnik Узбекистан

На форуме в Астане озвучили ключевые показатели роста Евразийского экономического союза.

2026-05-29T15:21+0500

2026-05-29T15:21+0500

2026-05-29T15:21+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. На V Евразийском экономическом форуме в Астане в ходе сессии "Евразийская экономическая интеграция: вызовы и перспективы" представили ключевые макроэкономические показатели ЕАЭС за 2021–2025 годы, сообщает Sputnik Казахстан.За этот период валовой внутренний продукт Евразийского экономического союза вырос на 16,6% и достиг $3 019,6 млрд. Объем промышленного производства увеличился на 18,9% — до $1 694,1 млрд, а сельскохозяйственное производство за пять лет выросло на 12,4% — до $167,5 млрд.На форуме также отметили активное развитие внешнеторговой политики ЕАЭС. Доля Союза и его партнеров по соглашениям о свободной торговле в мировой торговле выросла с 7,6% до 10,3% с учетом дальнейших перспектив расширения сотрудничества.Продолжает расти и электронная торговля. По итогам 2024 года ее оборот достиг почти $110 млрд, увеличившись на 17%. Для сравнения: в 2021 году рост составлял 7,1%.Увеличивается и число потребителей онлайн-торговли: около 90 млн граждан стран ЕАЭС совершают покупки через интернет. Это почти половина населения государств Союза. При этом до 80% продавцов на электронных площадках — представители малого и среднего бизнеса.Сегодня у Евразийского экономического союза шесть стран-партнеров, а совокупная емкость их рынков составляет $1 438,6 млрд. Общая доля ЕАЭС и его партнеров по действующим и планируемым соглашениям о свободной торговле достигает около одной десятой мировой торговли.В формате меморандумов ЕАЭС сотрудничает с 25 государствами, среди которых Узбекистан, ОАЭ, Мьянма и Никарагуа. Кроме того, Союз участвует в 12 региональных интеграционных и межгосударственных объединениях, включая ШОС, СВМДА, СИЕКА и КОМЕСА.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, экономика