Под кистью времени: как бухарская миниатюра Рахмона Бакаева покоряет мир

В Бухаре художник-миниатюрист Рахмон Бакаев продолжает традиции Бухарской школы миниатюры, создавая на шелковой бумаге ручной работы произведения, сочетающие древние техники и современный стиль, представленные на международных выставках по всему миру.

2026-05-29T19:25+0500

Искусство миниатюрной живописи считается одной из самых тонких и сложных форм восточного изобразительного искусства. В Бухаре эта традиция окончательно сформировалась в XVI–XVII веках во времена Шейбанидов и Аштарханидов, вобрав в себя влияние Гератской школы миниатюры и выработав собственный художественный язык. Сегодня наследие старых мастеров продолжают современные художники, среди которых особое место занимает бухарский миниатюрист Рахмон Бакаев.Рахмон Бакаев родился и вырос в исторической части Бухары. Интерес к искусству появился у него еще в юности, а в 2005 году он начал изучать миниатюрную живопись у известного мастера Джахангира Ашурова. Уже почти два десятилетия художник работает в традициях Бухарской школы миниатюры, развивая древнее искусство и одновременно придавая ему современное звучание.В своей мастерской, стены которой увешаны миниатюрами, дипломами и международными сертификатами, художник создает работы на старой и новой шелковой бумаге ручной работы. Для работы он использует увеличительное стекло, тончайшие кисти, золотую и серебряную фольгу, темперу и натуральные минеральные краски. По словам мастера, именно ручная бумага позволяет сохранять яркость красок на протяжении многих лет.Особое место в творчестве Бакаева занимают образы великих мыслителей и суфийских деятелей Востока — Бахауддина Накшбанди, Ходжи Ахмада Яссави, Фаридуддина Аттора, а также миниатюры к произведениям Алишера Навои. Художник работает в стилистике классической бухарской миниатюры, где важны не только точность деталей, но и духовное содержание произведения.Миниатюры Рахмона Бакаева постепенно становятся известны далеко за пределами Узбекистана. Художник принимал участие в международных выставках и фестивалях в Алжире, Китае, Великобритании, США и Турции, неоднократно становился обладателем престижных наград. Среди наиболее значимых — серебряная награда международной выставки народных ремесел в китайском Гуйчжоу, участие в выставке Art Expo New York и фестивале Art Santa Fe в США, где его работы были отмечены профессиональным сообществом.Недавно имя бухарского художника вновь оказалось в центре внимания на международной площадке — его творчество было представлено на культурной выставке в китайском Шэньчжэне. Фотографии и афиши выставки сегодня занимают место среди десятков дипломов и наград в мастерской художника, напоминая о том, как локальная бухарская традиция становится частью мирового художественного процесса.По словам искусствоведов, ценность миниатюр Бакаева заключается не только в высоком уровне исполнения, но и в сохранении исторической преемственности.Сам художник считает, что главная задача мастера — сохранить традицию и передать ее следующему поколению.Сегодня художник продолжает активно работать и обучать учеников в рамках традиции "устоз-шогирд". Одновременно растет и международный интерес к его творчеству. Зарубежные галереи и культурные центры все чаще приглашают бухарского мастера к участию в выставках, а его миниатюры становятся своеобразным художественным послом Бухары в мире.На фоне стремительно меняющегося современного искусства миниатюры Рахмона Бакаева напоминают о ценности ручного труда, терпения и многовековой культурной памяти, которая продолжает жить в самом сердце древней Бухары.

