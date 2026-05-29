Владимир Путин назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением
Президент России выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в рамках саммита ЕАЭС.
2026-05-29T16:44+0500
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективным интеграционным объединением.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективным интеграционным объединением.
"Ровно 12 лет назад, именно в этот день, 29 мая 2014 года, здесь, в Астане, был подписан основополагающий договор о Евразийском экономическом союзе. Налаженная нашими государствами последовательная, кропотливая совместная работа по реализации этого документа позволила создать действительно эффективное интеграционное объединение", — сказал Путин.
По словам российского лидера, Евразийский экономический союз функционирует успешно и продолжает развиваться дальше. В ЕАЭС выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. В Союзе шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство.
"Высказанные коллегами оценки — как положительные, так и критические — тем не менее, наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше", — сказал Путин.
По его словам, углубление союзнических связей со странами ЕАЭС является безусловным приоритетом для России.
"Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом", — рассказал он.
Российский лидер отметил, что деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве.
"Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связей с пятеркой проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии",— сказал Путин.
Он подчеркнул, что из года в год расширяется круг преференциальных партнеров ЕАЭС.
"Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями, и круг преференциальных партнеров пятерки из года в год полномерно расширяется", — сказал глава РФ.
Путин отметил, что к 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также активизировались переговоры с Индией.
Выступая на заседании, Путин оценил объем товарных потоков между странами ЕАЭС. Он заявил, что товарные потоки между странами ЕАЭС в прошлом году достигли $95 млрд.
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли 95 миллиардов долларов", — сказал Путин.
Президент России также указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе и отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.
Он отметил, что почти все расчеты между странами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли.
"Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", — сказал Путин.
Российский лидер назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС. Он напомнил, что по линии Союза запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Сегодня успешно реализуются уже два совместных промышленных проекта, по трем одобрены заявки на финансирование и еще 14 находятся в проработке у Евразийской комиссии.
"Решения, которые мы сегодня примем, позволят масштабировать такой позитивный опыт и на другие ключевые сферы, в том числе сельское хозяйство. Последнее особенно значимо, учитывая, что вопросом продовольственной безопасности традиционно уделяется большое внимание в Евразийском союзе", — сказал глава РФ.
Он подчеркнул, что общими усилиями страны стремятся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства.
"Еще одним шагом вперед на этом направлении станет утверждаемое сегодня распоряжение об общем рынке семян сельскохозяйственных растений", — добавил президент.
По словам главы РФ, страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя ключевыми продуктами питания самостоятельно.
"Общими усилиями мы стремимся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции и собственного производства", — сказал он.
Владимир Путин также отметил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.
"Благодаря расширению промышленной кооперации нашими государствами созданы эффективные цепочки добавленной стоимости, продвигаются процессы импортозамещения, внедряются цифровые технологии и инновации", — сказал Путин.
В ходе заседания президент России анонсировал очередное решение лидеров стран Евразийского экономического союза в части гармонизации национальных таможенных законодательств.
"Предпринимаются и меры по дальнейшей гармонизации таможенных законодательств стран-участниц. Очередное решение в этой сфере будет согласовано", — сказал Путин.
ЕАЭС был создан 12 лет назад. За время его существования совокупный ВВП стран союза вырос с $1,6 до $3,01 трлн, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами — на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.