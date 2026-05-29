Владимир Путин назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением

Президент России выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в рамках саммита ЕАЭС.

2026-05-29T16:44+0500

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективным интеграционным объединением.По словам российского лидера, Евразийский экономический союз функционирует успешно и продолжает развиваться дальше. В ЕАЭС выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. В Союзе шаг за шагом формируется полноценное единое экономическое пространство.По его словам, углубление союзнических связей со странами ЕАЭС является безусловным приоритетом для России.Российский лидер отметил, что деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве.Он подчеркнул, что из года в год расширяется круг преференциальных партнеров ЕАЭС.Путин отметил, что к 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также активизировались переговоры с Индией.Выступая на заседании, Путин оценил объем товарных потоков между странами ЕАЭС. Он заявил, что товарные потоки между странами ЕАЭС в прошлом году достигли $95 млрд.Президент России также указал на рост экономических показателей в Евразийском экономическом союзе и отметил, что динамика ключевых макроэкономических показателей ЕАЭС носит устойчивый и позитивный характер, суммарный объем промышленного производства увеличился на 1,6%, сельхозпроизводство – на 4,6%, строительство – на 4,2%.Он отметил, что почти все расчеты между странами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли.Российский лидер назвал сельское хозяйство особенно значимой сферой для ЕАЭС. Он напомнил, что по линии Союза запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Сегодня успешно реализуются уже два совместных промышленных проекта, по трем одобрены заявки на финансирование и еще 14 находятся в проработке у Евразийской комиссии.Он подчеркнул, что общими усилиями страны стремятся самостоятельно и бесперебойно снабжать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства.По словам главы РФ, страны ЕАЭС намерены обеспечивать себя ключевыми продуктами питания самостоятельно.Владимир Путин также отметил работу в ЕАЭС по продвижению импортозамещения.В ходе заседания президент России анонсировал очередное решение лидеров стран Евразийского экономического союза в части гармонизации национальных таможенных законодательств.ЕАЭС был создан 12 лет назад. За время его существования совокупный ВВП стран союза вырос с $1,6 до $3,01 трлн, объем взаимной торговли государств-членов увеличился более чем в два раза, товарооборот с третьими странами — на 72%. Кроме того, по итогам 2025 года ВВП объединения вырос на 1,7%.

