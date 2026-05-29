Суть СВО понимали неправильно, но наши враги нам все объяснили

Элиты ЕС твердо нацелились на войну с Россией в самом ближайшем будущем. Мир для них чреват ужасными потрясениями: та же Кая в обнимку с Урсулой может проследовать на скамью подсудимых, а возглавляемый ими Евросоюз — просто развалиться на части.

2026-05-29T18:31+0500

Кая Каллас совершила каминг-аут — в политическом смысле слова, разумеется. Бывшая советская пионерка, а теперь глава евродипломатии устроила вчера неофициальный междусобойчик глав МИД стран ЕС и отожгла там на все деньги, пишет колумнист РИА Новости.Во-первых, Кая хочет взять в свои руки весь переговорный процесс между Россией и Европой по украинскому вопросу. Во-вторых, она с ходу набросала собственные требования к Москве. Они изумительны. Их смешно даже пересказывать.Россия, по мнению этой женщины, должна ради начала переговоров прекратить огонь и остановить продвижение своих военных. А после того, как нас допустят к столу переговоров, Кая выкатит нам требование сократить свою армию и вывести военные базы из сопредельных стран.На первый взгляд, это просто палата номер шесть. Врача вызывали? Только в помраченном состоянии сознания можно предъявлять такое самой могущественной ядерной державе мира, которая в данный момент успешно перемалывает вэсэушников, поддержанных всей мощью альянса НАТО.Однако у хитренькой Каи свой расчет. Элиты ЕС твердо нацелились на войну с Россией в самом ближайшем будущем. Мир для них чреват ужасными потрясениями: та же Кая в обнимку с Урсулой может проследовать на скамью подсудимых, а возглавляемый ими Евросоюз — просто развалиться на части.Отсюда и наглые заявления, и смехотворные требования. Понятно, что Москва не просто их отвергнет, а презрительно проигнорирует. Но Кае и ее подельникам именно это и нужно. Они уже сейчас втаскивают в военные действия прибалтов, на очереди у них молдаване, поляки, румыны. Они бредят полноценной войной против России.Однако хитрость неотделима от глупости. Кая Каллас невольно сформулировала истинные цели Евросоюза в противостоянии с Россией.Да, вот именно этого они и хотят — чтобы мы лишились большей части своей армии, разоружились, вывели своих военных из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Параллельно евровояки устами своих экономистов формулируют очередной пакет санкций. Его цель заявлена со всей откровенностью — "снизить уровень жизни" всех россиян.Они добиваются развала нашей страны, в пределе — полного ее уничтожения. Мы, по их мнению, слишком вольготно раскинулись на огромной территории и без всякого стеснения обладаем всем тем, чего нет у них. Значит, нас надо втянуть в большую войну и добиться, чтобы внутреннее недовольство разнесло Россию на части.Тут-то для них откроются широчайшие возможности, чтобы начать рвать нас на куски. Немцы давно уже нацелились на Калининград. Финляндия планирует пошакалить в Карелии. Румыния облизывается на Приднестровье.Все должно быть в точности, как во время нашей Гражданской войны, когда западники воспользовались случаем и влезли на нашу территорию по всем границам, захватив Крым, Мурманск, Владивосток.Западникам не нужна в хлам разбитая, разоренная, обезлюдевшая Украина. Дураки они, что ли, ее восстанавливать? Им нужна — и всегда была нужна — нереально богатая, самодостаточная Россия. Наши ресурсы, наши производства, наши порты, шахты и гигантские природные богатства.Смешно слушать их вопли про демократию и свободу — тем более смешно им верить. Им нужно нечто материальное, что можно подержать в руках: территории и ресурсы. Мы им в этом очень мешаем, поэтому они попытаются сделать все, чтобы нас не было.Для нас СВО стала специальной операцией по защите своих людей, изнывающих под гнетом киевских нацистов. Их бомбили и убивали на регулярной основе. Мы пожертвовали очень многим, чтобы их спасти.Но для западников вся эта история всегда была о другом. Постоянными кровавыми провокациями Россию втянули в конфликт на Украине, чтобы выиграть время для себя и подготовиться к "окончательному решению" русского вопроса.Никогда никакой роли бывшая УССР для европейцев не играла, завывания про защиту ее свободы и демократии были лишь лживой, пустой риторикой, отвлечением внимания на ложную цель. Истинной целью европейских хищников была и остается Россия.Даже Минские соглашения стали для них поводом выиграть время для подготовки агрессии против нас. Именно эту агрессию они сейчас осуществляют, воюя против нас чужими руками без объявления войны. А СВО, по сути, превратилась в оборонительную войну России, защищающейся от опьяневшей от крови Европы.Не будем обманываться — это нас они хотят развалить на части, это нас они хотят убить. Глупенькая Каллас просто выдала их планы, которые они старательно заворачивают в многослойное вранье. Спасибо ей за честность. Кто-то уже должен был это сказать.

2026

Виктория Никифорова

