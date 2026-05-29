СВО: как Россия будет "вскрывать" бункеры в Киеве

В Кремле понимают необходимость и закономерность трансформации российской специальной военной операции в войну. Которая является высшей формой ведения боевых действий, реализацией всех возможностей подчинения или уничтожения противника.

Натовские центры принятия решений в Киеве и его окрестностях должны быть уничтожены. Военная операция по американским стандартам превратила бы столицу Украины в непригодные для жизни руины за два месяца (однажды в Ираке Пентагону хватило 43 дней). ВС России приступили к системным ударам по Киеву через четыре года СВО – каждая задача должна быть решена со скоростью, обеспечивающей качество, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Заявление МИД России 25 мая о "переполненной чаше терпения" в отношении киевского режима, и системных ударах по центрам принятия решений, командным пунктам – выражение государственной воли. Москва предупредила иностранных граждан и дипломатов о необходимости "как можно скорее покинуть город", жителям Киева не следует приближаться к военным/административным объектам.Министр иностранных дел Сергей Лавров персонально сообщил госсекретарю США Марко Рубио, что предстоящие удары являются ответом на террористические атаки киевского режима против мирного населения России, и решение "принято по прямому поручению президента Владимира Путина". Вашингтон отмолчался.Страны ЕС предупреждение проигнорировали, а эстонская "Жанна Д`Арк" европейской дипломатии Кая Каллас потребовала вывести войска РФ из Абхазии, Армении, Беларуси, Приднестровья, Южной Осетии.Дальше важно определить, что является центрами принятия решений в Киеве? Глава Комитета ГД по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов 26 мая заявил: "Верховная рада не является центром принятия решений", как и офис президента Украины. Ведь Зеленский "сидит в бункере". Настоящие центры принятия решений – "заглубленные и защищенные пункты управления вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, и структур госуправления". Не все они находятся в центре Киева, однако сохранность архитектурного ансамбля Банковой не гарантирована. Там находится заглубленный на 100 метров бункер, построенный еще в советское время, на случай ядерной войны.Герой России, генерал-майор Сергей Липовой напомнил о важности подземной части зданий и предприятий ("Азовсталь", "Южмаш"). Липовой считает, что в Белой Церкви после прилета "Орешника" подземная активность противника прекращена. Ранее в бункерах могли располагаться "центры управления и принятия решений, где находились, в том числе, и натовские генералы".Буря в "подземном Киеве"Центральным элементом заглубленной сети считается бункер, расположенный непосредственно под зданием президентского офиса по адресу: улица Банковая, 11. Объект создан московским институтом "Метропроект" не позднее 1952 года, на глубине красной ветки Киевского метрополитена (более 90 метров). Конструктивно состоит из двух автономных блоков, соединенных стометровыми тоннелями диаметром около 8,5 метров. Имеет несколько защищенных от фугасных авиабомб входов – из зданий на поверхности и от красной ветки метро.Автономная подземная инфраструктура завода "Арсенал" находится на расстоянии около 1000 метров к востоку от Банковой. Подземные коммуникации "Арсенала" связаны с президентским бункером и разветвленной сетью "кротовых нор", соединяющих правительственные здания. Включая Кабинет министров на улице Грушевского, 12/2.Автономность бункеров предполагает независимые системы жизнеобеспечения – электроснабжение, лифты, водоснабжение и запасы продовольствия. В свое время подземное строительство курировало 15-е главное управление КГБ СССР. Поэтому вся разветвленная система подземных бункеров Киева не является тайной для Генерального штаба ВС РФ. По-настоящему тайных убежищ не существует на всей подконтрольной киевскому режиму территории. Уничтожение подземной инфраструктуры центров государственного и военного управления – дело времени и выбора инструментов.ВС России располагают значительным арсеналом неуловимых для натовских систем ПВО гиперзвуковых ракет с боеголовками разных типов: "Искандер-М" дальностью до 1000 км, "Циркон" – до 1500 км, "Кинжал" – до 2000 км. Все способны эффективно поражать заглубленные объекты через 3 – 5 минут после старта. Для особо важных целей имеется ракетный комплекс средней дальности "Орешник" (до 5500 км).Огромная кинетическая энергия "Орешника" позволяет эффективно уничтожать объекты противника в неядерном оснащении, даже "болванками". На подходе к цели каждый из шести высокоточных управляемых блоков ракеты разделяется еще на шесть. Удар 36 "метеоритов", летящих на скорости 3 км в секунду, гарантирует уничтожение подземных бункеров и арсеналов в облаке плазмы – на значительной площади и на большой глубине.Для ликвидации отдельных малоразмерных целей – террористов и прочих военных преступников – имеется огромный арсенал высокоточных средств поражения иного "калибра". Подпись под приказом об атаке российской территории должна становиться для каждого бандеровца последней. Мосты через Днепр могли исчезнуть после первой же попытки подрыва Крымского моста агентами СБУ/ГУР.Британская пресса сообщила о готовности киевского режима воевать еще три года – кредитование ЕС позволяет. В Крыму сегодня вновь объявлена ракетная опасность. И в Кремле понимают необходимость и закономерность трансформации российской специальной военной операции в войну. Которая является высшей формой ведения боевых действий, реализацией всех возможностей подчинения или уничтожения противника.

