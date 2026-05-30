В Иране заявили, что Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив

Они касаются как торговых судов, так и танкеров.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Россия и Китай будут пользоваться особыми благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.Собеседник агентства пояснил, что это касается и торговых судов, и танкеров. По его словам, Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.По его словам, Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе.Он также подчеркнул, что США должны "отказаться от иллюзий", будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными.Вместе с тем, в совместном заявлении главы Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили, что рекордное сокращение мировых запасов нефти из-за сбоев судоходства в Ормузском проливе угрожает топливной безопасности в преддверии летнего пика спроса.Ормуз — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против ИРИ. В результате большинство стран мира столкнулись с ростом цен на топливо и промышленную продукцию.Открытие водоема — один из пунктов, обсуждаемых в возможном соглашении между США и Ираном о завершении конфликта.

