В Иране заявили, что Россия получит особые условия прохода через Ормузский пролив
Они касаются как торговых судов, так и танкеров.
2026-05-30T12:15+0500
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Россия и Китай будут пользоваться особыми благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом", — заявил он.
Собеседник агентства пояснил, что это касается и торговых судов, и танкеров. По его словам, Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.
"Пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право", — отметил Азизи.
По его словам, Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе.
"Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер", — сказал Азизи.
Он также подчеркнул, что США должны "отказаться от иллюзий", будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными.
Вместе с тем, в совместном заявлении главы Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили, что рекордное сокращение мировых запасов нефти из-за сбоев судоходства в Ормузском проливе угрожает топливной безопасности в преддверии летнего пика спроса.
"В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив. Если судоходные потоки не вернутся к норме, продолжающееся стремительное истощение мировых запасов нефти в преддверии пикового летнего спроса в Северном полушарии создаст растущие риски для топливной безопасности, рыночной конъюнктуры и устойчивости экономики в целом", — говорится в совместном заявлении.
Ормуз — одно из ключевых направлений в мировой торговле нефтью. Тегеран заблокировал эту акваторию после американо-израильской операции против ИРИ. В результате большинство стран мира столкнулись с ростом цен на топливо и промышленную продукцию.
Открытие водоема — один из пунктов, обсуждаемых в возможном соглашении между США и Ираном о завершении конфликта.