Производство угля, нефти и газа в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе–апреле 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 394,7 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
2026-05-30T15:28+0500
15:24 30.05.2026 (обновлено: 15:28 30.05.2026)
В январе–апреле 2026-го предприятия республики произвели промышленную продукцию на 394,7 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
По состоянию на 1 апреля 2026 года в республике действует 61 тыс. промпредприятий.
В структуре промышленного производства Узбекистана в январе–апреле 2026-го наибольшая доля пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности — 85,8%, доля горнодобывающей промышленности и разработки карьеров составила 7%.
За 4 месяца текущего года в республике добыли 1,3 млн тонн угля. Это на 8,3% меньше, чем в аналогичный период 2025-го.
Добыча природного газа снизилась на 16%, уменьшилось также производство газового конденсата и нефти — на 19,2% и 2,5% соответственно.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.