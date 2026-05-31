Инвесторы из КНР планируют в Узбекистане строительные и текстильные проекты

Китайских партнеров проинформировали о благоприятной инвестиционной среде, созданной в республике для иностранных инвесторов, широком пакете льгот, а также инфраструктурных преимуществах страны.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Китайские инвесторы планируют осуществить в Узбекистане проекты в сфере строительства и текстильной промышленности, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе переговоров в городе Цзясин провинции Чжэцзян дипломатов Генерального консульства Узбекистана в Шанхае с руководством двух китайских компаний.Китайским партнерам рассказали о благоприятной инвестиционной среде, созданной в республике для иностранных инвесторов, широком пакете льгот, а также инфраструктурных преимуществах страны.Руководитель крупной китайской инженерно-строительной группы "Zicheng United" Цзян Гохуа выразил заинтересованность в открытии филиала в республике. Детали проекта стороны обсудят в ходе визита китайского инвестора в Узбекистан в июне–июле текущего года.Руководитель компании "Jiaxing Houbang", специализирующейся на международной торговле текстилем и готовой одеждой, Сюй Вэй готов рассмотреть возможность строительства в республике крупного текстильного предприятия. Также достигнута договоренность об организации его визита в Узбекистан в этом году.

