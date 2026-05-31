Мария Захарова рассказала о единственной краже российских космонавтов
Американский политик и бывший астронавт Марк Келли назвал российских космонавтов ворами на форуме по безопасности в Одессе
2026-05-31T16:20+0500
Американский политик и бывший астронавт Марк Келли назвал российских космонавтов ворами на форуме по безопасности в Одессе.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Российские космонавты украли у США лишь победу в космической гонке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью
"Известиям".
Таким образом Захарова прокомментировала высказывание американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который, выступая на форуме по безопасности в Одессе, назвал космонавтов РФ "ворами". Он сказал, что россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха.
"Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США. Первыми запустили спутник, ракету и человека в космос", — заявила на это официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова отмечала, что политика США и их союзников в космосе становится все более агрессивной. По ее словам, Вашингтон готовится разметить в космосе свое вооружение и открыто заявляет о своем стремлении на абсолютное доминирование в околоземном пространстве.
В то время, как российская сторона исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.