Танзила Нарбаева вручила госнаграды семьям награжденных посмертно творческих деятелей
Указом президента Узбекистана группа творческих деятелей, внесших огромный вклад в развитие культуры, искусства и литературы страны, посмертно удостоена высоких государственных наград
2026-05-31T10:30+0500
10:30 31.05.2026
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева вручила государственные награды членам семей творческих деятелей, награжденных посмертно. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты.
“Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева посетила семьи известных деятелей культуры и искусства, писателей и поэтов, награжденных посмертно в соответствии с Указом Президента. В ходе искренних встреч Председатель Сената вручила государственные награды членам семей творческих деятелей и выразила им глубокое уважение и благодарность”, — говорится в сообщении.
Ордена "Фидокорона хизматлари учун", "Буюк хизматлари учун", "Мехнат шухрати" и "Дустлик" получили члены семей:
Манзуры Хамидовой — народной артистки Республики Узбекистан, актрисы;
Гани Азамова — народного артиста Республики Узбекистан, актера;
Обиджона Юнусова — народного артиста Республики Узбекистан, актера;
Зайнаб Садриевой — народной артистки Республики Узбекистан, актрисы;
Улмаса Алихужаева — народного артиста Республики Узбекистан, актера;
Джамшида Закирова — заслуженного артиста Республики Узбекистан, актера;
Мамадалиева Расулкори — певца и музыканта.
Нарбаева отметила заслуги покойных творческих деятелей в духовной жизни страны, развитии национальной культуры и литературы, воспитании молодого поколения, а также укреплении в обществе ценностей добра, милосердия и патриотизма.
В свою очередь, родственники покойных выразили благодарность президенту Шавкату Мирзиёеву за высокую оценку труда и заслуг творческих деятелей, а также за внимание и заботу, уделяемые в республике сохранению их памяти.
