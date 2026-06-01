Что показали на выставке автомобилей в рамках MFEST 2026 в Ташкенте — фото
13:32 01.06.2026 (обновлено: 14:16 01.06.2026)
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра Терехина
Подписаться
Эксклюзив
Porsche, Rolls-Roys, Ferrari, уникальные ретро-кары — гости мероприятия могли увидеть порядка 150 машин разных моделей и модификаций.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan с 29 по 31 мая проходила выставка уникальных автомобилей. Ее организовали в рамках масштабного фестиваля Центральной Азии MFEST 2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Гости могли увидеть порядка 150 редких автомобилей, некоторые из них в Узбекистане представили впервые. Также в выставке участвовали известные мировые тюнинг-ателье, демонстрировали автозвук и ретрокары.
Председатель клуба RetroUz Батыр Азимов рассказал, что на выставке они с коллегами представляют такие автомобили, как ГАЗ-21 "Волга", Москвич-408, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz 170 V, Москвич-410.
"В нашем клубе на сегодняшний день находится около тридцати единиц разной ретро-автотехники и около двадцати единиц мототехники. Основная цель клуба — это сохранить для будущего все ретроавтомобили, которые на сегодняшний день существуют в Узбекистане. Редкие и серийные автомобили, которые у нас были здесь, в нашем регионе, которые всегда служили верой и правдой своим владельцам", — отметил он.
В течение трех дней в рамках фестиваля MFEST 2026 в специально отведенной зоне проводили образовательную программу "Безопасность дорожного движения для детей".
"Простым языком мы рассказывали детям, как нужно ехать, как не нужно ехать, где нужно пропускать пешеходов. Это помогает уже с ранних лет популяризировать безопасность дорожного движения на дорогах", — поделилась член NAFKU Олеся Зайнутдинова.
Еще одним знаковым событием MFEST 2026 стал первый этап чемпионата Узбекистана по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте NAFKU eSports GT3 Championship — это официальный государственный спортивный чемпионат, организованный NAFKU при поддержке Минспорта республики.
В числе целей первенства — популяризация симрейсинга (воспроизведения реальных автогонок в виртуальной жизни) и выявление сильнейших виртуальных пилотов страны, формирование официального национального рейтинга пилотов eSports, а также подготовка спортсменов к выходу на международную арену.
"Это мой первый опыт в таких мероприятиях. У такого онлайн автоспорта, на мой взгляд, есть огромный потенциал. Это колоссальный опыт, потому что здесь вы чувствуете все только за счет руля, а в настоящей машине человек чувствует саму машину. То есть информации в жизни больше, чем здесь, поэтому и в цифровом автоспорте сложнее", — поделился один из участников чемпионата Заур Узаков.
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
1/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
2/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
3/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
4/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
5/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
6/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
7/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
8/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
1/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
2/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
3/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
4/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
5/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
6/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
7/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
8/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest