Что показали на выставке автомобилей в рамках MFEST 2026 в Ташкенте — фото

Porsche, Rolls-Roys, Ferrari, уникальные ретро-кары — гости мероприятия могли увидеть порядка 150 машин разных моделей и модификаций

2026-06-01T13:32+0500

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan с 29 по 31 мая проходила выставка уникальных автомобилей. Ее организовали в рамках масштабного фестиваля Центральной Азии MFEST 2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Гости могли увидеть порядка 150 редких автомобилей, некоторые из них в Узбекистане представили впервые. Также в выставке участвовали известные мировые тюнинг-ателье, демонстрировали автозвук и ретрокары. Председатель клуба RetroUz Батыр Азимов рассказал, что на выставке они с коллегами представляют такие автомобили, как ГАЗ-21 "Волга", Москвич-408, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz 170 V, Москвич-410.В течение трех дней в рамках фестиваля MFEST 2026 в специально отведенной зоне проводили образовательную программу "Безопасность дорожного движения для детей".Еще одним знаковым событием MFEST 2026 стал первый этап чемпионата Узбекистана по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте NAFKU eSports GT3 Championship — это официальный государственный спортивный чемпионат, организованный NAFKU при поддержке Минспорта республики.В числе целей первенства — популяризация симрейсинга (воспроизведения реальных автогонок в виртуальной жизни) и выявление сильнейших виртуальных пилотов страны, формирование официального национального рейтинга пилотов eSports, а также подготовка спортсменов к выходу на международную арену.

