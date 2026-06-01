Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260601/chto-pokazali-na-vystavke-avtomobiley-v-ramkax-mfest-2026-v-tashkente-58000465.html
Что показали на выставке автомобилей в рамках MFEST 2026 в Ташкенте — фото
Что показали на выставке автомобилей в рамках MFEST 2026 в Ташкенте — фото
Sputnik Узбекистан
Porsche, Rolls-Roys, Ferrari, уникальные ретро-кары — гости мероприятия могли увидеть порядка 150 машин разных моделей и модификаций
2026-06-01T13:32+0500
2026-06-01T14:16+0500
общество
выставка
автомобили
ташкент
узбекистан
фото
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/57991524_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0ab64f5f4b53dcb606c7245533b0578b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan с 29 по 31 мая проходила выставка уникальных автомобилей. Ее организовали в рамках масштабного фестиваля Центральной Азии MFEST 2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Гости могли увидеть порядка 150 редких автомобилей, некоторые из них в Узбекистане представили впервые. Также в выставке участвовали известные мировые тюнинг-ателье, демонстрировали автозвук и ретрокары. Председатель клуба RetroUz Батыр Азимов рассказал, что на выставке они с коллегами представляют такие автомобили, как ГАЗ-21 "Волга", Москвич-408, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz 170 V, Москвич-410.В течение трех дней в рамках фестиваля MFEST 2026 в специально отведенной зоне проводили образовательную программу "Безопасность дорожного движения для детей".Еще одним знаковым событием MFEST 2026 стал первый этап чемпионата Узбекистана по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте NAFKU eSports GT3 Championship — это официальный государственный спортивный чемпионат, организованный NAFKU при поддержке Минспорта республики.В числе целей первенства — популяризация симрейсинга (воспроизведения реальных автогонок в виртуальной жизни) и выявление сильнейших виртуальных пилотов страны, формирование официального национального рейтинга пилотов eSports, а также подготовка спортсменов к выходу на международную арену.
https://uz.sputniknews.ru/20260601/v-tashkente-zavershilsya-etap-otkrytogo-kubka-tsentralnoy-azii-po-driftu-57989732.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/57991524_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7e99c7268665e01afbdd5adc4a2f840b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, выставка, автомобили, ташкент, узбекистан, фото, фотолента
общество, выставка, автомобили, ташкент, узбекистан, фото, фотолента

Что показали на выставке автомобилей в рамках MFEST 2026 в Ташкенте — фото

13:32 01.06.2026 (обновлено: 14:16 01.06.2026)
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2026
© Sputnik / Александра Терехина
Подписаться
Эксклюзив
Porsche, Rolls-Roys, Ferrari, уникальные ретро-кары — гости мероприятия могли увидеть порядка 150 машин разных моделей и модификаций.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. На территории выставочного комплекса CAEx Uzbekistan с 29 по 31 мая проходила выставка уникальных автомобилей. Ее организовали в рамках масштабного фестиваля Центральной Азии MFEST 2026, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Гости могли увидеть порядка 150 редких автомобилей, некоторые из них в Узбекистане представили впервые. Также в выставке участвовали известные мировые тюнинг-ателье, демонстрировали автозвук и ретрокары.
Председатель клуба RetroUz Батыр Азимов рассказал, что на выставке они с коллегами представляют такие автомобили, как ГАЗ-21 "Волга", Москвич-408, Chevrolet Camaro, Mercedes-Benz 170 V, Москвич-410.

"В нашем клубе на сегодняшний день находится около тридцати единиц разной ретро-автотехники и около двадцати единиц мототехники. Основная цель клуба — это сохранить для будущего все ретроавтомобили, которые на сегодняшний день существуют в Узбекистане. Редкие и серийные автомобили, которые у нас были здесь, в нашем регионе, которые всегда служили верой и правдой своим владельцам", — отметил он.

В течение трех дней в рамках фестиваля MFEST 2026 в специально отведенной зоне проводили образовательную программу "Безопасность дорожного движения для детей".

"Простым языком мы рассказывали детям, как нужно ехать, как не нужно ехать, где нужно пропускать пешеходов. Это помогает уже с ранних лет популяризировать безопасность дорожного движения на дорогах", — поделилась член NAFKU Олеся Зайнутдинова.

Еще одним знаковым событием MFEST 2026 стал первый этап чемпионата Узбекистана по кольцевым гонкам в цифровом автоспорте NAFKU eSports GT3 Championship — это официальный государственный спортивный чемпионат, организованный NAFKU при поддержке Минспорта республики.
В числе целей первенства — популяризация симрейсинга (воспроизведения реальных автогонок в виртуальной жизни) и выявление сильнейших виртуальных пилотов страны, формирование официального национального рейтинга пилотов eSports, а также подготовка спортсменов к выходу на международную арену.
"Это мой первый опыт в таких мероприятиях. У такого онлайн автоспорта, на мой взгляд, есть огромный потенциал. Это колоссальный опыт, потому что здесь вы чувствуете все только за счет руля, а в настоящей машине человек чувствует саму машину. То есть информации в жизни больше, чем здесь, поэтому и в цифровом автоспорте сложнее", — поделился один из участников чемпионата Заур Узаков.
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
© Sputnik / Александра ТерехинаВыставка машин в рамках фестиваля Motorfest
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
1/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
2/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
3/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
4/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
5/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
6/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
7/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
8/8
© Sputnik / Александра Терехина
Выставка машин в рамках фестиваля Motorfest
В Ташкенте завершился Кубок Центральной Азии по дрифту - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2026
В Ташкенте завершился этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту
09:39
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0