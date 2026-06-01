Мирзиёев направил соболезнования Эрдогану в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Турции
Глава республики выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2026-06-01T09:07+0500
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, соболезнования, реджеп тайип эрдоган, дтп, автобус, турция, пассажиры, гибель, пострадавшие, общество
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Об этом сообщает
пресс-служба руководителя страны.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате аварии с участием пассажирского автобуса в провинции Денизли”, — говорится в сообщении.
Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Пассажирский автобус компании Pamukkale Turizm, следовавший по маршруту Измир – Анталья, врезался в дорожное ограждение на автомагистрали Денизли – Айдын в районе Сарайкей провинции Денизли на юго-западе Турции, после чего загорелся.
По данным газеты BirGün, погибли восемь человек, включая водителя автобуса. Еще 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших есть ребенок.