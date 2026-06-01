Президент Узбекистана вручил государственные награды творческим деятелям
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент вручил государственные награды представителям культуры и искусства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики в ходе церемонии подчеркнул, что мощь страны определяется не только экономическими показателями, но и ее духовностью, культурой, литературой и искусством.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды творческим деятелям, сообщает пресс-служба руководителя страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана вручил государственные награды творческим деятелям
Президент Узбекистана вручил государственные награды творческим деятелям
© Пресс-служба президента Узбекистана
Согласно указу президента группа работников сфер культуры, искусства и литературы была удостоена государственных наград.
“Президент торжественно вручил знаки почетных званий, ордена и медали награжденным. Глава государства выразил уверенность, что столь высокое признание вдохновит их на новые творческие достижения”, — говорится в сообщении.
Лидер Узбекистана в ходе церемонии подчеркнул, что мощь страны определяется не только экономическими показателями, но и ее духовностью, культурой, литературой и искусством.
“Голос нации, обладающей богатой литературой, близкой сердцу музыкой, содержательным театром, сильным и вдохновляющим кинематографом и притягательным искусством, всегда будет иметь вес в мире”, — сказал президент.
Он отметил, что наград удостоены 167 выдающихся представителей сфер культуры, искусства и литературы, 24 из них — посмертно.
В числе награжденных — писатели и поэты, певцы и музыканты, мастера танцевального искусства, оперные исполнители и композиторы, деятели театра, кино и цирка, бахши и мастера аскии, ремесленники и художники, работники учреждений культурного наследия, музеев и библиотек, педагоги и наставники.
“Достойное признание заслуг каждого человека в нашей стране, даже если он уже ушел из жизни, является нашим моральным обязательством. Это соответствует духовным ценностям нашего народа, глубоко почитающего память предков”, — сказал Шавкат Мирзиёев.
На встрече с творческими деятелями он сообщил, что в Узбекистане создадут творческие объединения по 21 направлению.
© telegram sputnikuzbekistanВ Международном конгресс-центре с участием президента Шавката Мирзиёева началась церемония награждения работников культуры и искусства
В Международном конгресс-центре с участием президента Шавката Мирзиёева началась церемония награждения работников культуры и искусства
© telegram sputnikuzbekistan
В их числе — театр, кино, танец, опера, эстрада и ряд других. За творческие объединения будут отвечать не только мастера культуры, но и министры наряду с руководителями компаний. Они будут встречаться с районными музыкальными и художественными коллективами, узнавать и решать их проблемы, отметил президент.
© telegram sputnikuzbekistanВ Узбекистане создадут творческие объединения по 21 направлению
В Узбекистане создадут творческие объединения по 21 направлению
© telegram sputnikuzbekistan
Еще одно нововведение — ежегодный "Съезд национальных творцов". Он станет своего рода годовым отчетом 21 творческого объединения.
Деятели сферы искусства, продемонстрировавшие лучшие результаты за год, получат награды. Кроме того, им ежемесячно будут выплачивать гонорар в размере 5 млн сумов, а также предоставят право бесплатного проезда на самолетах, поездах и общественном транспорте по всей республике.
С 1 сентября победителям республиканских конкурсов молодых талантов будут выплачивать по 100 млн сумов.
Призеры международных конкурсов получат до 300 млн сумов. Их наставники — надбавку к ежемесячной зарплате до 100%.
С целью выявления молодых талантов, а также увеличения числа бизнес-проектов, поддерживающих продюсеров, появится фонд "Инвестиции в творчество", которому будут выделять 200 млрд сумов ежегодно.
Кроме того, поэты и писатели Узбекистана будут получать творческие заказы минимум на 50 произведений в год.
Ежегодно 10 лучших произведений узбекской литературы будут переводить на иностранные языки.
Получат поддержку инициативы по организации поэтических концертов. Сто лучших проектов профинансирует государство.
Каждому областному хокиму поручили до конца года организовать районную библиотеку и книжный магазин в 50–100 отдаленных населенных пунктах.