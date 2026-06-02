https://uz.sputniknews.ru/20260602/fabio-kannavaro-luchshe-oshibitsya-v-tovarischeskix-matchax-chem-na-chm-58030075.html

Фабио Каннаваро: Лучше ошибиться в товарищеских матчах, чем в официальных играх

Фабио Каннаваро: Лучше ошибиться в товарищеских матчах, чем в официальных играх

Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу прокомментировал итоги товарищеского матча с Канадой, в котором команда республики уступила сопернику со счетом 0:2.

2026-06-02T11:56+0500

2026-06-02T11:56+0500

2026-06-02T12:24+0500

футбол

тренер

сборная узбекистана

фабио каннаваро

комментарий

товарищеский матч

канада

спорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58023287_0:25:2560:1465_1920x0_80_0_0_e90bc116eb479e893e088d1775d2290d.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Лучше делать ошибки в товарищеских матчах, чем в тех, что начнутся через 10 дней после них, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро после матча с Канадой.Наставник национальной сборной прокомментировал итоги товарищеского матча с Канадой, в котором команда республики уступила сопернику со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Коммонвелс" в Эдмонтоне. Он заявил, что ошибки в футболе неизбежны, но лучше допускать их в товарищеских матчах, а не в официальных играх.Другие заявления главного тренера сборной Узбекистана:Он также отметил защитника Абдукодира Хусанова. Каннаваро назвал его перспективным футболистом с большим потенциалом, которому нужно научиться лучше читать игровые ситуации, при этом уже сейчас он демонстрирует высокий уровень в игре.

https://uz.sputniknews.ru/20260601/raspisanie-matchey-sbornoy-uzbekistana-na-chm-po-futbolu-58011828.html

канада

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол, тренер, сборная узбекистана, фабио каннаваро, комментарий, товарищеский матч, канада, спорт