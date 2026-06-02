Фабио Каннаваро: Лучше ошибиться в товарищеских матчах, чем в официальных играх
11:56 02.06.2026 (обновлено: 12:24 02.06.2026)
Фабио Каннаваро прокомментировал поражение сборной Узбекистана от Канады
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу прокомментировал итоги товарищеского матча с Канадой, в котором команда республики уступила сопернику со счетом 0:2.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Лучше делать ошибки в товарищеских матчах, чем в тех, что начнутся через 10 дней после них, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро после матча с Канадой.
Наставник национальной сборной прокомментировал итоги товарищеского матча с Канадой, в котором команда республики уступила сопернику со счетом 0:2. Встреча прошла на стадионе "Коммонвелс" в Эдмонтоне. Он заявил, что ошибки в футболе неизбежны, но лучше допускать их в товарищеских матчах, а не в официальных играх.
“Ошибки неизбежны в любом матче. Лучше ошибаться в товарищеских матчах, подобных этому, а не в матчах, которые начнутся через 10 дней после них”, — сказал Фабио Каннаваро в связи с предстоящими играми сборной Узбекистана с Португалией, ДР Конго и Колумбией на ЧМ.
Другие заявления главного тренера сборной Узбекистана:
в первом тайме мы играли компактно и агрессивно, во втором — хотели больше контролировать мяч. Но мы потеряли интенсивность и допустили несколько ошибок. В таких играх за ошибки наказывают;
от своих футболистов я ожидал именно той интенсивности, что была в первом тайме;
за последние три-четыре года сборная Канады значительно выросла. Футбол в стране стал очень популярным;
Португалия, Колумбия и Конго — очень сильные команды. Две из них входят в число сильнейших сборных мира. Мы знаем, что играть с ними будет очень сложно;
я сказал своим футболистам: нам нечего терять. Это первый чемпионат мира в истории нашей страны. Поэтому я говорю им только одно — наслаждайтесь этим.
Он также отметил защитника Абдукодира Хусанова. Каннаваро назвал его перспективным футболистом с большим потенциалом, которому нужно научиться лучше читать игровые ситуации, при этом уже сейчас он демонстрирует высокий уровень в игре.