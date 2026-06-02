https://uz.sputniknews.ru/20260602/mirziyoev-posetil-uzbeksko-rossiyskoe-sp-po-vypusku-bytovoy-i-avtomobilnoy-ximii-58036438.html

Мирзиёев посетил узбекско-российское СП по выпуску бытовой и автомобильной химии

Мирзиёев посетил узбекско-российское СП по выпуску бытовой и автомобильной химии

Sputnik Узбекистан

Глава республики знакомится с работой ряда предприятий индустриальном технопарке "Чирчик", а также проводит видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах

2026-06-02T15:41+0500

2026-06-02T15:41+0500

2026-06-02T15:50+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

технопарк

чирчик

совместное предприятие

узбекистан

россия

химическая промышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58032090_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_923f8e1fa7d5e9f0bb67df30554913a2.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в технопарке "Чирчик" посетил совместное узбекско-российское предприятие по выпуску бытовой и автомобильной химии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В рамках проекта стоимостью $6 млн здесь создали более 80 новых рабочих мест. Наладили выпуск свыше 80 видов продукции, включая автохимию и автокосметику, а также профессиональные моющие и чистящие средства для гостиниц, ресторанов и промышленности.Качество продукции предприятия подтверждено национальными и международными документами, включая сертификаты ISO 9001, "Халяль", а также сертификаты стран СНГ.Президенту рассказали, что контроль качества охватывает все этапы: от сырья до готовой продукции. В лаборатории проверяют соответствие сырья техническим требованиям, а также вязкость, уровень pH, плотность и эффективность изделий.Продукцию предприятия экспортируют в соседние страны, включая Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Афганистан.Шавкат Мирзиёев отметил, что подобные производства имеют важное значение для экономики страны.

чирчик

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана, шавкат мирзиёев, технопарк, чирчик, совместное предприятие, узбекистан, россия, химическая промышленность