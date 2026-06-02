Мирзиёев посетил узбекско-российское СП по выпуску бытовой и автомобильной химии
2026-06-02T15:50+0500
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, технопарк, чирчик, совместное предприятие, узбекистан, россия, химическая промышленность
15:41 02.06.2026 (обновлено: 15:50 02.06.2026)
Глава республики знакомится с работой ряда предприятий в индустриальном технопарке "Чирчик", а также проводит видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в технопарке "Чирчик" посетил совместное узбекско-российское предприятие по выпуску бытовой и автомобильной химии. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
“В ходе посещения химико-индустриального технопарка "Чирчик" Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия "BCG Group OZ". Предприятие в настоящее время занимается выпуском широкого ассортимента продукции бытовой и автомобильной химии”, — говорится в сообщении.
В рамках проекта стоимостью $6 млн здесь создали более 80 новых рабочих мест. Наладили выпуск свыше 80 видов продукции, включая автохимию и автокосметику, а также профессиональные моющие и чистящие средства для гостиниц, ресторанов и промышленности.
Качество продукции предприятия подтверждено национальными и международными документами, включая сертификаты ISO 9001, "Халяль", а также сертификаты стран СНГ.
“Только за прошлый год было произведено продукции на 176 миллиардов сумов, экспорт составил 2,6 миллиона долларов. Импортозамещение за счет выпуска продукции на предприятии составило 14,7 миллиона долларов. В перспективе предприятие намерено довести объем производства продукции до 294 миллиардов сумов”, — говорится в сообщении.
Президенту рассказали, что контроль качества охватывает все этапы: от сырья до готовой продукции. В лаборатории проверяют соответствие сырья техническим требованиям, а также вязкость, уровень pH, плотность и эффективность изделий.
Продукцию предприятия экспортируют в соседние страны, включая Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Афганистан.
Шавкат Мирзиёев отметил, что подобные производства имеют важное значение для экономики страны.