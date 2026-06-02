Стал известен окончательный состав сборной Узбекистана на ЧМ по футболу
В итоговый состав вошли 26 игроков. За бортом соревнования оказались четыре футболиста из расширенного списка: Шерзод Темиров, Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов и Умарали Рахмоналиев
2026-06-02T16:20+0500
16:20 02.06.2026
В итоговый состав вошли 26 игроков. За бортом соревнования оказались четыре футболиста из расширенного списка: Шерзод Темиров, Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов и Умарали Рахмоналиев.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Главный тренер команды Фабио Каннаваро объявил окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира по футболу, сообщает Ассоциация футбола республики.
Участие в турнире примут 26 футболистов:
Вратари
Уткир Юсупов, Абдувохид Нематов, Ботирали Эргашев
Защитники
Абдукодир Хусанов, Хожиакбар Алижонов, Фаррух Сайфиев, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Умар Эшмуродов, Авазбек Улмасалиев, Жахонгир Урозов, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов
Полузащитники
Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Жамшид Искандеров, Одил Хамробеков, Жалолиддин Машарипов, Азиз Ганиев, Шерзод Эсанов, Аббосбек Файзуллаев
Нападающие
Эльдор Шомуродов, Игорь Сергеев, Остон Урунов, Азиз Амонов, Достонбек Хамдамов
За бортом соревнования оказались четыре футболиста из расширенного списка: Шерзод Темиров, Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов и Умарали Рахмоналиев.
Накануне Узбекистан провел товарищеский матч с Канадой, уступив соперникам со счетом 0:2. 8 июня в 23.45 узбекистанцы сыграют с Нидерландами в Нью-Йорке. После этого команда Фабио Каннаваро будет готовиться к старту на чемпионате мира-2026.
Мировой футбольный турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.
