Стал известен окончательный состав сборной Узбекистана на ЧМ по футболу
2026-06-02T16:20+0500
Главный тренер команды Фабио Каннаваро объявил окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира по футболу, сообщает
Ассоциация футбола республики.
Участие в турнире примут 26 футболистов:
Уткир Юсупов, Абдувохид Нематов, Ботирали Эргашев
Абдукодир Хусанов, Хожиакбар Алижонов, Фаррух Сайфиев, Рустам Ашурматов, Шерзод Насруллаев, Умар Эшмуродов, Авазбек Улмасалиев, Жахонгир Урозов, Абдулла Абдуллаев, Бехруз Каримов
Акмаль Мозговой, Отабек Шукуров, Жамшид Искандеров, Одил Хамробеков, Жалолиддин Машарипов, Азиз Ганиев, Шерзод Эсанов, Аббосбек Файзуллаев
Эльдор Шомуродов, Игорь Сергеев, Остон Урунов, Азиз Амонов, Достонбек Хамдамов
За бортом соревнования оказались четыре футболиста из расширенного списка: Шерзод Темиров, Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов и Умарали Рахмоналиев.
Накануне Узбекистан провел товарищеский матч с Канадой, уступив соперникам со счетом 0:2. 8 июня в 23.45 узбекистанцы сыграют с Нидерландами в Нью-Йорке. После этого команда Фабио Каннаваро будет готовиться к старту на чемпионате мира-2026.
Мировой футбольный турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.