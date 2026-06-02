Стал известен окончательный состав сборной Узбекистана на ЧМ по футболу

За бортом соревнования оказались четыре футболиста из расширенного списка: Шерзод Темиров, Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов и Умарали Рахмоналиев

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Главный тренер команды Фабио Каннаваро объявил окончательный состав сборной Узбекистана на чемпионат мира по футболу, сообщает Ассоциация футбола республики.Участие в турнире примут 26 футболистов:ВратариЗащитникиПолузащитникиНападающиеЗа бортом соревнования оказались четыре футболиста из расширенного списка: Шерзод Темиров, Жасур Жалолиддинов, Русланбек Жиянов и Умарали Рахмоналиев.Накануне Узбекистан провел товарищеский матч с Канадой, уступив соперникам со счетом 0:2. 8 июня в 23.45 узбекистанцы сыграют с Нидерландами в Нью-Йорке. После этого команда Фабио Каннаваро будет готовиться к старту на чемпионате мира-2026.Мировой футбольный турнир пройдет с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики.

