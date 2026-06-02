Путин: Удар по Старобельску — кровавое преступление украинской хунты
Глава РФ провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Удар по Старобельску — это кровавое преступление, совершенное украинской хунтой, заявил президент России Владимир Путин.
Глава РФ провел совещание о мерах поддержки родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Старобельске и о ходе расследования этого преступления.
“Вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области”, — сказал он.
В совещании приняли участие Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан, Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев.
Другие заявления Путина:
прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях, с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией;
еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека, потеряли своих детей, внуков;
все воспитанники Старобельского колледжа должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию. А выпускники — получить дипломы;
все преступники должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил о последнем происшествии такого же рода. 31 мая 2026 года военнослужащим ВСУ произвели атаку с применением БПЛА самолетного типа с поражающими элементами на жилой квартал в городе Геническе Херсонской области.
“В результате падения БПЛА и последующего взрыва повреждены фасады четырех многоквартирных домов на улице братьев Коваленко города Геническа. В результате атаки погиб находящийся в одной из квартир шестилетний ребенок, получили ранения 11 мирных жителей, получили механические повреждения шесть автомобилей. Следственным комитетом по данному факту 1 июня 2026 года возбуждено уголовное дело”, — сообщил он.
По мнению Владимира Путина, киевская верхушка решила придать новое качество конфликту в целом.

“Похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж? Это их выбор”, — резюмировал Президент РФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
