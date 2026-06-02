https://uz.sputniknews.ru/20260602/s-chego-shavkat-mirziyoev-nachal-poseschenie-texnoparka-chirchik-58031468.html

С чего Шавкат Мирзиёев начал посещение технопарка "Чирчик"

С чего Шавкат Мирзиёев начал посещение технопарка "Чирчик"

Sputnik Узбекистан

В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики ознакомится с деятельностью ряда предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах

2026-06-02T12:55+0500

2026-06-02T12:55+0500

2026-06-02T12:55+0500

узбекистан

технопарк

чирчик

президент узбекистана

визит

совместное предприятие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58031592_0:17:1900:1086_1920x0_80_0_0_e04cff17f075e7c1c850a084a19b7e58.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал визит в технопарк "Чирчик" с посещения российско-узбекского завода полимерной продукции, сообщает пресс-служба главы государства.В пресс-службе руководителя страны отметили, что сегодня безопасная доставка на рынок продовольственных товаров, бытовой техники, стройматериалов, фармпродукции и различных промышленных изделий, а также их защита от внешних воздействий во многом зависят от современных упаковочных технологий. Рост числа таких предприятий служит развитию не только отдельной отрасли, но и устойчивой работе пищевой промышленности, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства и других сфер.На предприятии площадью 6 тыс. 670 квадратных метров установлено современное технологического оборудование из Италии. Запуск производства позволяет обеспечить выпуск импортозамещающей продукции на $9,5 млн.В 2025 году здесь произвели продукции на 115 млрд сумов. Кроме того, продукцию на $6 млн экспортировали в страны Центральной Азии.На сегодняшний день создано 50 новых рабочих мест. На последующих этапах проекта их число увеличат.В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики также ознакомится с деятельностью других предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.

узбекистан

чирчик

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, технопарк, чирчик, президент узбекистана, визит, совместное предприятие