Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260602/s-chego-shavkat-mirziyoev-nachal-poseschenie-texnoparka-chirchik-58031468.html
С чего Шавкат Мирзиёев начал посещение технопарка "Чирчик"
С чего Шавкат Мирзиёев начал посещение технопарка "Чирчик"
Sputnik Узбекистан
В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики ознакомится с деятельностью ряда предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах
2026-06-02T12:55+0500
2026-06-02T12:55+0500
узбекистан
технопарк
чирчик
президент узбекистана
визит
совместное предприятие
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58031592_0:17:1900:1086_1920x0_80_0_0_e04cff17f075e7c1c850a084a19b7e58.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал визит в технопарк "Чирчик" с посещения российско-узбекского завода полимерной продукции, сообщает пресс-служба главы государства.В пресс-службе руководителя страны отметили, что сегодня безопасная доставка на рынок продовольственных товаров, бытовой техники, стройматериалов, фармпродукции и различных промышленных изделий, а также их защита от внешних воздействий во многом зависят от современных упаковочных технологий. Рост числа таких предприятий служит развитию не только отдельной отрасли, но и устойчивой работе пищевой промышленности, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства и других сфер.На предприятии площадью 6 тыс. 670 квадратных метров установлено современное технологического оборудование из Италии. Запуск производства позволяет обеспечить выпуск импортозамещающей продукции на $9,5 млн.В 2025 году здесь произвели продукции на 115 млрд сумов. Кроме того, продукцию на $6 млн экспортировали в страны Центральной Азии.На сегодняшний день создано 50 новых рабочих мест. На последующих этапах проекта их число увеличат.В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики также ознакомится с деятельностью других предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.
узбекистан
чирчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/02/58031592_212:0:1900:1266_1920x0_80_0_0_7f2fd35d9f59ed06d0a792b496b85cd0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, технопарк, чирчик, президент узбекистана, визит, совместное предприятие
узбекистан, технопарк, чирчик, президент узбекистана, визит, совместное предприятие

С чего Шавкат Мирзиёев начал посещение технопарка "Чирчик"

12:55 02.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers" на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие Kmita Polymers на территории химико-индустриального технопарка Чирчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики ознакомится с деятельностью ряда предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал визит в технопарк "Чирчик" с посещения российско-узбекского завода полимерной продукции, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers", действующее на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик". Проект, реализованный совместно с российской компанией Polymers, специализируется на производстве специальных и широкого ассортимента полиэтиленовых пленок”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе руководителя страны отметили, что сегодня безопасная доставка на рынок продовольственных товаров, бытовой техники, стройматериалов, фармпродукции и различных промышленных изделий, а также их защита от внешних воздействий во многом зависят от современных упаковочных технологий. Рост числа таких предприятий служит развитию не только отдельной отрасли, но и устойчивой работе пищевой промышленности, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства и других сфер.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers" на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие Kmita Polymers на территории химико-индустриального технопарка Чирчик - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2026
Президент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers" на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предприятии площадью 6 тыс. 670 квадратных метров установлено современное технологического оборудование из Италии. Запуск производства позволяет обеспечить выпуск импортозамещающей продукции на $9,5 млн.
В 2025 году здесь произвели продукции на 115 млрд сумов. Кроме того, продукцию на $6 млн экспортировали в страны Центральной Азии.

“Проект реализуется в рамках двухэтапной программы расширения. Общая стоимость инвестиций составляет 15,2 миллиона долларов. На первом этапе освоено 7,4 миллиона долларов инвестиций”, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день создано 50 новых рабочих мест. На последующих этапах проекта их число увеличат.
В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики также ознакомится с деятельностью других предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0