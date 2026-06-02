С чего Шавкат Мирзиёев начал посещение технопарка "Чирчик"
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers" на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики ознакомится с деятельностью ряда предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал визит в технопарк "Чирчик" с посещения российско-узбекского завода полимерной продукции, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers", действующее на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик". Проект, реализованный совместно с российской компанией Polymers, специализируется на производстве специальных и широкого ассортимента полиэтиленовых пленок”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе руководителя страны отметили, что сегодня безопасная доставка на рынок продовольственных товаров, бытовой техники, стройматериалов, фармпродукции и различных промышленных изделий, а также их защита от внешних воздействий во многом зависят от современных упаковочных технологий. Рост числа таких предприятий служит развитию не только отдельной отрасли, но и устойчивой работе пищевой промышленности, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства и других сфер.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers" на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик"
Президент Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Kmita Polymers" на территории химико-индустриального технопарка "Чирчик"
© Пресс-служба президента Узбекистана
На предприятии площадью 6 тыс. 670 квадратных метров установлено современное технологического оборудование из Италии. Запуск производства позволяет обеспечить выпуск импортозамещающей продукции на $9,5 млн.
В 2025 году здесь произвели продукции на 115 млрд сумов. Кроме того, продукцию на $6 млн экспортировали в страны Центральной Азии.
“Проект реализуется в рамках двухэтапной программы расширения. Общая стоимость инвестиций составляет 15,2 миллиона долларов. На первом этапе освоено 7,4 миллиона долларов инвестиций”, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день создано 50 новых рабочих мест. На последующих этапах проекта их число увеличат.
В индустриальном технопарке "Чирчик" глава республики также ознакомится с деятельностью других предприятий и проведет видеоселекторное совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности и реализации инвестпроектов в регионах.