https://uz.sputniknews.ru/20260603/na-pmef--2026-rasskazali-ob-uyazvimosti-iskusstvennogo-intellekta-58059818.html
На ПМЭФ–2026 рассказали об уязвимости искусственного интеллекта
На ПМЭФ–2026 рассказали об уязвимости искусственного интеллекта
Sputnik Узбекистан
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему"
2026-06-03T17:00+0500
2026-06-03T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Люди часто принимают нерациональные решения, эти ошибки можно предсказать и преодолеть с помощью ИИ, но полностью доверять ему нельзя, поскольку и у него есть слабые места, заявил в рамках ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов. Об этом сообщает РИА Новости.Суворов перечислил наиболее распространенные ошибки человеческого разума. Это самоуверенность, феномен предвзятости подтверждения, который мешает нам меняться, воспринимать новую информацию, противоречащую нашим убеждениям, и обучаться, а также недостаточная забота о своем будущем.Специалист рассказал, что ученые с помощью ИИ могут просчитать эти ошибки и показать инструменты, которые помогут людям с ними справиться. Однако у ИИ тоже есть уязвимости: он может врать, ошибаться, а также старается понравиться пользователям.Он добавил, что ИИ также может делать ошибки, хотя в последнее время их все меньше.Кроме того, по его словам, искусственный интеллект становится системообразующей технологией для государств, поэтому он должен быть суверенным в каждой стране. По этой причине каждой стране нужно обеспечить себе в любой момент достаточно продвинутый уровень ИИ.Он отметил, что еще не так давно издержки для входа в эту сферу считались запредельными. Сейчас же они посильны.При этом Суворов подчеркнул, что, развивая собственный суверенный ИИ, необходимо предоставлять пользователям доступ к передовым международным системам.По его мнению, ИИ — сфера, требующая эффективного взаимодействия. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
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технологии, искусственный интеллект, пмэф, общество, россия, санкт-петербург
На ПМЭФ–2026 рассказали об уязвимости искусственного интеллекта
17:00 03.06.2026 (обновлено: 17:11 03.06.2026)
Петербургский международный экономический форум проходит 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Люди часто принимают нерациональные решения, эти ошибки можно предсказать и преодолеть с помощью ИИ, но полностью доверять ему нельзя, поскольку и у него есть слабые места, заявил в рамках ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов. Об этом сообщает РИА Новости.
Суворов перечислил наиболее распространенные ошибки человеческого разума. Это самоуверенность, феномен предвзятости подтверждения, который мешает нам меняться, воспринимать новую информацию, противоречащую нашим убеждениям, и обучаться, а также недостаточная забота о своем будущем.
Специалист рассказал, что ученые с помощью ИИ могут просчитать эти ошибки и показать инструменты, которые помогут людям с ними справиться. Однако у ИИ тоже есть уязвимости: он может врать, ошибаться, а также старается понравиться пользователям.
"У него есть задача, чтобы мы с удовольствием им пользовались. Ему не хочется, чтобы мы от него отказались. Отсюда, кстати, и его подхалимаж. Если он будет все время с нами спорить, нам это не понравится, и мы перестанем с ним общаться", — пояснил Суворов.
Он добавил, что ИИ также может делать ошибки, хотя в последнее время их все меньше.
"Но это создает, на мой взгляд, более фундаментальный риск, потому что возникает соблазн доверить ему более сложную работу и расслабиться", — предупредил эксперт.
Кроме того, по его словам, искусственный интеллект становится системообразующей технологией для государств, поэтому он должен быть суверенным в каждой стране. По этой причине каждой стране нужно обеспечить себе в любой момент достаточно продвинутый уровень ИИ.
Он отметил, что еще не так давно издержки для входа в эту сферу считались запредельными. Сейчас же они посильны.
При этом Суворов подчеркнул, что, развивая собственный суверенный ИИ, необходимо предоставлять пользователям доступ к передовым международным системам.
По его мнению, ИИ — сфера, требующая эффективного взаимодействия.
"Вообще, искусственный интеллект — это та область, где человечеству нужно научиться эффективно взаимодействовать, потому что риски здесь носят глобальный характер", — резюмировал эксперт.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 3–6 июня. Главная тема мероприятия в этом году — "Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему".